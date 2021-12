https://cz.sputniknews.com/20211214/podle-farskeho-chce-nova-vlada-v-pristim-tydnu-schvalit-program-pomoci-kvuli-energiim-16859799.html

Podle Farského chce nová vláda v příštím týdnu schválit program pomoci kvůli energiím

Podle Farského chce nová vláda v příštím týdnu schválit program pomoci kvůli energiím

Energie v České republice prudce zdražují, vláda v demisi Andreje Babiše Poslanecké sněmovně poslala návrhy tří zákonů ke zmírnění dopadů růstu cen - o snížení... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-14T19:44+0100

2021-12-14T19:44+0100

2021-12-14T19:44+0100

česko

pomoc

vláda

koalice

vláda české republiky

energie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/173/54/1735410_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1118bf2197a5237090ca0022917ebc3.jpg

Již v pátek 17. prosince jmenuje prezident Miloš Zeman novou vládu pětikoalice, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN. Na dnešní tiskové konferenci jejích zástupců sdělil šéf poslanců STAN Jan Farský, že příští týden se nová vláda chystá schválit programy pomoci proti dopadům zdražování energií. Zástupci pětikoalice mají již jednat s vedením úřadu práce a ministerstva práce.Co se týče návrhu Babišovy vlády v demisi, pak ta navrhuje převedení asi 17 miliard korun z výnosů emisních povolenek do rozpočtu, peníze se mají využít na případné zmírnění dopadů. Snížení DPH se pak týká další z návrhů. Co se týče novely o podporovaných zdrojích, ta má umožnit kompenzovat domácnostem část regulované ceny elektřiny.Podle Farského schůze řešení nepřináší, přináší jen plošná opatření, která budou nesmírně drahá pro celou společnost, avšak nepomůžou těm, kteří si danou pomoc zaslouží.Končí další dodavatelNa portálu Operátora trhu s elektřinou (OTE) se objevila zpráva o konci další energetické společnosti. S dodávkami elektřiny a plynu končí Microenergy. Konec společnosti se dotkne více než 760 zákazníků.Microenergy však není jedinou společností, která skončila s dodávkami energií. V druhé polovině října ohlásila svůj konec Bohemia Energy, zde se ukončení dotklo cca 900 tisíc zákazníků. Poté svůj konec oznámila společnost Kolibřík, tuto společnost využívalo 28 tisíc klientů. Skončila rovněž společnost A-PLUS Energie a Ray Energy. V prvním případě šlo o 150 zákazníků a u Ray Energy to bylo 3000 zákazníků.Ve hře jsou však dodavatelé poslední instance, tudíž zákazníci budou moci dále odebírat plyn a elektřinu. Dodavatelem se pro ně stane ta společnost, která má v jejich regionu vůdčí postavení. K dodavatelům poslední instance se řadí především v oblasti elektřiny společnost E.ON Energie (dominující v jižní části ČR), Pražská energetika (oblast Prahy a okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). Co se týká dodávek plynu, zde první místa zaujímá E.ON Energie (v Jihočeském kraji), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (ostatní části České republiky).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pomoc, vláda, koalice, vláda české republiky, energie