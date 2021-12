https://cz.sputniknews.com/20211214/pravnik-ondrej-dostal-se-louci-s-piraty-tato-zprava-vyvolala-bouri-v-mori-komentaru-16853877.html

Právník Ondřej Dostál se loučí s Piráty, tato zpráva vyvolala bouři v moři komentářů

V pondělí právník Ondřej Dostál prohlásil na svém Twitteru, že odchází z vládního týmu Pirátů, jenž vznikl jako výběr koalice PirSTAN: Svůj odchod Dostál odůvodňuje tím, že jeho ideály jsou pryč: „Tento étos je pryč,“ prohlašuje.Podotýká přitom, že nesouhlasí se změnami ve vedení Pirátů, no a s názory nástupců se ztotožnit prý nemůže: Zdůrazňuje přitom, že i v budoucnu plánuje stát za právním státem: „Hájit právní stát budu dál, názory nestřídám,“ sděluje Dostál.Tento příspěvek ovšem vyvolal vášnivou kritiku samotného právníka: „Na Vaše mučednictví tu fakt není nikdo zvědavej. Dělal jste Pirátům akorát ostudu,“ prohlašuje nejmladší člen krajské komise v ČR a mediální spojka pro Pirátskou stranu pro Karlovarský kraj s nickem Liberál Kája.Tento komentář však vyvolal i zpětnou vazbu ze strany jiných čtenářů, někteří z nich kritizují stranu a její stávající hlavu: Jiní zas naopak stoupli na Dostálovu stranu: „Ostudu tady dělají zdredovaní k***ti a nikoli pan Dostál,“ komentuje projev mediálního spojky sledující jménem AlexejZak.Kdo to vlastně Dostál je?Ondřej Dostál je český právník a vysokoškolský vyučující, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval též v Rakousku a USA. V roce 2006 získal cenu Právník roku. Do nedávna působil ve vládním týmu Pirátské strany.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

