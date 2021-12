https://cz.sputniknews.com/20211214/rakousky-kancler-odsoudil-spojovani-projektu-nord-stream-2-se-situaci-na-ukrajine-16852956.html

Rakouský kancléř odsoudil spojování projektu Nord Stream 2 se situací na Ukrajině

Předseda rakouské vlády Karl Nehammer se vyslovil proti spojování startu projektu Nord Stream 2 se situací na Ukrajině a očekává, že plynovod bude brzy spuštěn... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

„Očekávám, že Nord Stream 2 bude brzy spuštěn, jak se ostatně plánovalo“, řekl Nehammer v rozhovoru pro německý deník Die Welt.Podle jeho slov, dokud potřebují evropské země plyn a ropu, je důležité zajišťovat zásobování energií z co možná největšího počtu zdrojů a mít k dispozici patřičné plynovody.Zamítl požadavky USA, aby se plynovodu užívalo jak prostředku nátlaku na Moskvu kvůli Ukrajině.„Jsem proti spojování spuštění plynovodu Nord Stream 2 s chováním Ruska na Ukrajině. Tím způsobí EU škody sobě samé“, řekl v závěru rakouský kancléř.RF nejednou prohlásila, že Nord Stream 2, proti němuž aktivně vystupují USA a Ukrajina, je komerční projekt výhodný pro Evropu a vyzvala k tomu, aby se o něm přestalo mluvit v kontextu jakékoli politizace.Na obvinění Západu v souvislosti se situací na Ukrajině Moskva namítla, že nikoho neohrožuje a nehodlá na nikoho útočit.Význam plynovodu pro EvropuProjekt Nord Stream 2 napomáhá energetické bezpečnosti Evropy, prohlásil dříve v interview pro Sputnik nový ministr zahraničí Rakouska Michael Linhart.„Rakousko sleduje ambiciózní cíle v otázce klimatu. Plyn se bude ale užívat i nadále až do úplné dekarbonizace. V tomto kontextu napomáhá Nord Stream 2 evropské bezpečnosti“, řekl.Plynovod Nord Stream 2 vede od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa a skládá se ze dvou sítí o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. září.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

