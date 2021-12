Řidič převážející migranty prchal před policisty a způsobil vážnou dopravní nehodu

https://cz.sputniknews.com/20211214/ridic-prevazejici-migranty-prchal-pred-policisty-a-zpusobil-vaznou-dopravni-nehodu--16852244.html

Řidič nezvládl řízení a zapříčinil dopravní nehodu, v jejímž důsledku přišlo o život 7 lidí a další byli zraněni. Podle informací policie došlo k dopravní nehodě v pozdních večerních hodinách.Řidič automobilu viděl, že policisté kontrolují vozidla v maďarské obci Morahalom nedaleko srbské hranice. Policie pro informační agenturu MTI dnes uvedla, že řidič ve snaze vyhnout se policejní kontrole šlápl na plyn.Vozidlo, které převáželo 10 migrantů, mířilo do města Szeged. Řidič ve vysoké rychlosti narazil do domu a vozidlo se převrátilo. Policie uvedla, že řidič byl mezi zraněnými, no kromě léčení ho teď čeká trestní stíhání kvůli obvinění z obchodování s lidmi a zavinění vážné dopravní nehody.Dopravní nehoda na DomažlickuNa Domažlicku dnes došlo k nehodě čtyř automobilů, v jejímž důsledku bylo zraněno sedm lidí. Záchranáři je odvezli do nemocnic. K incidentu došlo na silnici mezi Hrošovským Týnem a Domažlicemi. Silnice byla kvůli dopravní nehodě uzavřena. Záchranáři převezli do nemocnic celkem sedm osob. Dva muže narozené v letech 1995 a 1948 a 43letou ženu odvezli na urgentní příjem FNL Plzeň se středně závažnými zraněními. Další čtyři osoby po základním vyšetření ošetří Stodská nemocnice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

