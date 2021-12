https://cz.sputniknews.com/20211214/slovenska-republika-by-mela-uzavrit-s-usa-dohodu-o-obranne-spolupraci--16856306.html

Slovenská republika by měla uzavřít s USA dohodu o obranné spolupráci

Slovenská republika by měla uzavřít s USA dohodu o obranné spolupráci

Slovenská republika by měla uzavřít dohodu se Spojenými státy o obranné spolupráci. Ministerstvo obrany SR předkládá její návrh do mezirezortního... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

Dokument má určit pravidla spolupráce, rovněž by měl umožnit čerpat finanční prostředky ve prospěch Ozbrojených sil SR. Ministr dále uvedl, že dohoda plně respektuje suverenitu Slovenské republiky. Informuje o tom tisková agentura TASR.„Je to úplně standardní mezinárodní dohoda, kterou má dnes podepsanou 23 členských států Severoatlantické aliance z 29 států mimo Spojených států,“ uvedl ministr obrany Naď. Jedná se například i o sousední Maďarsko a Polsko.V první vlně dá dohoda možnost čerpat 100 milionů dolarů na modernizaci obranné infrastruktury. Podle šéfa resortu jsou potřebné investice zejména do letišť. Poznamenal, že jakákoliv infrastruktura, která bude vybudována, bude majetkem Slovenské republiky.Ministr resortu diplomacie Ivan Korčok uvedl, že ozbrojené síly USA nebudou na území Slovenska dělat nic bez souhlasu Slovenské republiky. Z dohody podle něj také neplyne ani vytvoření předpokladu stálé přítomnosti Ameriky na území Slovenské republiky.Ministr obrany uvedl, že znění dohody bylo odsouhlaseno v rámci koalice. Jednání bude také s opozicí. Vláda by měla materiál projednat v lednu 2022. Odsouhlasit dohodu by měl parlament, rovněž by jí měla ratifikovat i prezidentka.Náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR Daniel Zmeko tuto dohodu vítá. Podle něj zjednoduší společná cvičení a určí přesná pravidla při řešení souvisejících situací. Podle něj také přinese možnost najít lepší shodu a doladit plány při reakci na aktuální bezpečnostní výzvy.Jednání o Dohodě o obranné spolupráci s USA začala ještě minulá vláda. Ministerstvo obrany v čele s Petrem Gajdošem tehdy rozhodl, že se na ní nebude podílet. Měl totiž obavy, že by dohoda mohla ohrozit suverenitu Slovenska. Pokračovat v jednáních by mělo Ministerstvo zahraničí na úrovni rámcové dohody.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

