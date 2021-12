https://cz.sputniknews.com/20211214/tynus-tresnickova-ma-novou-lasku-vsadila-na-temperamentniho-itala--16855890.html

Týnuš Třešničková má novou lásku, vsadila na temperamentního Itala

Týnuš Třešničková má novou lásku, vsadila na temperamentního Itala

Tak, nakonec to šlo ven. Známá česká influencerka Týnuš Třešničková si užívá novou lásku, a ne ledajakou. Sbalila totiž temperamentního Itala, se kterým tráví... 14.12.2021

2021-12-14T23:37+0100

2021-12-14T23:37+0100

2021-12-14T23:37+0100

celebrity

instagram

láska

týnuš třešničková

Týnuš už nějakou dobu na svém Instagramu zveřejnovala příspěvky z Itálie. Komentáře byly v množném čísle a nosily romantický charakter. Sledujícím proto netrvalo dlouho, aby si domysleli, že Týnuš je zamilovaná až po uši. Nakonec to potvrdila i sama influencerka ve svých stories na Instagramu. Přiznala se, že jejím novým přítelem je Ital.„Už to nechci tajit, i když všímavější asi tuší. Do Itálie jsem letěla za mým přítelem. Je to Ital a žije napůl v Praze a napůl v Itálii, takže moje cesty tam budou teď asi častější,“ řekla Třešničková. Kromě toho Třešničková sledujícím prozradila některé další detaily o své nové lásce – kde se seznámili, na jakém jazyce spolu mluví a tak dál.V romantickém duchu se nesl také víkend. Poslední příspěvek na Instagramu svědčí o tom, že sobotní den Týnuš se svým Italem strávila v městečku Sirmione, u jezera Garda. Přálo jim i počasí.Někteří sledující ji věří, že si to místo užila, protože s ním mají také zkušenosti.„Grand hotel Terme? Tam jsme též byli. Ten smrad síry si můj chlap pamatuje doteď. Je tam krásně,“ píše o své zkušenosti jedna ze sledujících.Pozornost některých uživatelů však neupoutalo pouze místo, ale také výběr oblečení.„Opět top outfit,“ píše jí sledující.Některých ale znepokojuje kožich a to, z jakého je materiálu.„Doufám, že ten kožich je umělý,“ poznamenává další.Samozřejmě, že sledujícím neuniklo ani to, že Týnuš celá září. Příčinou je bez pochyb nová láska.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla.Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímaly je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 442 tisíc sledujících.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

