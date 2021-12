https://cz.sputniknews.com/20211214/ve-whatsappu-se-objevi-nova-funkce-pro-bezpecnejsi-komunikaci-16860112.html

Ve WhatsAppu se objeví nová funkce pro bezpečnější komunikaci

Vývojáři populárního messengeru WhatsApp hodlají umožnit uživatelům kontrolovat zobrazení svého statusu. O testování funkce informuje WABetaInfo. 14.12.2021, Sputnik Česká republika

Update WhatsAppu by měl omezit viditelnost statusu přítomnosti uživatele v síti. Pokud ho teď ve výchozím nastavení vidí každý registrovaný na platformě, po aktualizaci informaci uvidí pouze ti, kteří jsou v seznamu kontaktů.Aktivace poskytne možnost vyhnout se sledování uživatele. Existuje hodně aplikací a robotů, které mohou automaticky shromažďovat podobné informace a analyzovat je.Inovace se testuje v aplikacích WhatsApp pro platformy Android a iOS. Tato funkce bude brzy k dispozici všem uživatelům messengeru.Dříve se ve WhatsAppu objevila nová funkce kontroly zpráv. Uživatelé messengeru nyní budou mít možnost ve výchozím nastavení povolit mizení zpráv pro všechny nové chaty. Spuštění této možnosti bylo oznámeno na oficiálním blogu messengeru.Německá ministryně vnitra vyzvala k tvrdší politice vůči TelegramuŠéfka německého ministerstva vnitra Nancy Faeser vyzvala rozhodně jednat proti podněcování násilí a nenávisti v síti.Podle ní kanály Telegramu, přes které se dají šířit informace mezi uživateli, podléhají článkům německého zákona o síťové bezpečnosti, stejně jako Facebook a Twitter. Řekla, že to znamená nezbytnost odstranění obsahu podléhajícího trestu do 24 hodin a protizákonného obsahu do sedmi dní. Upozornila, že veřejné kanály Telegramu mají být zaregistrovány ve federálním kriminálním úřadu.Vláda SRN se také předtím vyslovila o nutnosti přísnější kontroly nad šířením protiprávních informací na Telegramu, kvůli pandemii se diskuse konají hlavně kolem odpůrců vakcinace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

