Vědci prozradili, co se stane, když budete pít kávu spolu s prášky. Výsledky vás překvapí

Vědci prozradili, co se stane, když budete pít kávu spolu s prášky. Výsledky vás překvapí

14.12.2021

2021-12-14T22:44+0100

2021-12-14T22:44+0100

2021-12-14T22:44+0100

zdraví

výzkum

vědci

léky

káva

Káva je chutný a oblíbený nápoj, který má několik blahodárných účinků, a to zejména díky obsahu antioxidantů a stimulujícím účinkům. Podle výzkumů ale káva „nekamarádí“ s některými léky. Může totiž ovlivnit jejich účinky i to, jak je organismus vstřebává. Káva působí na různé léky jinak, účinek některých léků může zesílit, a naopak, účinek jiných může být díky kávě slabší. V některých případech to může být dokonce nebezpečné.Podle studie kyselé prvky nápoje můžou neutralizovat trávicí tekutiny ve střevech, což může změnit vstřebávání léků. V závislosti od typu léku záleží, zda vstřebávání bude rychlejší nebo pomalejší. Kofein ve střevech může také způsobit i to, že léky budou vyloučeny, místo toho, aby se vstřebávaly.Autoři výzkumu zkoumali účinky kávy na lidech, kteří užívali paracetamol a zjistili, že léky účinkovali kratší dobu. I když se množství absorbovaného paracetamolu zvýšilo, výzkum nedokázal, že by se mělo jednat o toxickou úroveň. K účinkům došlo kvůli tomu, že káva rozpouští paracetamol rychleji než voda nebo tělesné tekutiny.Studie také zkoumala účinky kávy a léků na játra. Enzymy, které se podílejí na trávení kofeinu, se rovněž podílejí i na trávení léků. Z toho vyplývá, že léky a kofein soutěží o stejné enzymy. Konzumace většího množství kofeinu může proto zpomalit zpracování některých léků. Tato interakce platí i opačně, některé léky můžou zpomalit vstřebávání kofeinu.Výsledky výzkumu ještě zdaleka nejsou definitivní, vědci zdůrazňují, že je zapotřebí provést více výzkumů o tom, jak může káva ovlivnit účinky běžných prášků. Také je podle vědců důležité, aby si lékaři uvědomovali možné interakce mezi kávou a léky a mohli na to upozornit pacienty. Rozhodně to neznamená, že když užíváte nějaké léky, musíte se vzdát kávy. Měli byste dbát pouze na to, aby byl dostatečný časový rozestup mezi pitím prášků a konzumací kávy.Kofein může zvýšit účinek léků, jako jsou například stimulanty. Káva navíc zůstává v oběhu několik hodin, když užíváte stimulanty, měli byste být velice opatrní. Když se obáváte toho, jaký efekt má káva na vaše prášky, určitě se poraďte s lékařem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

