Video s frontami na levný chléb v Istanbulu rozzlobilo opozičního starostu města

Video s frontami na levný chléb v Istanbulu rozzlobilo opozičního starostu města

Opoziční starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu prohlásil, že občané Turecka zchudli kvůli prudkému snížení kurzu liry a inflaci, nevítá ale publikaci videa s... 14.12.2021

Turečtí uživatelé šíří na sociálních sítích video z Istanbulu s dlouhými frontami v ulicích na levný chléb, jehož cenu subvencují městské úřady. Takzvaný "lidový chléb" (halk ekmek) se prodává v pouličních stáncích za 1,25 liry, zatímco v obchodech stojí chléb po zdražení 2,5 až 3,5 liry.Podle jeho slov se zdražil pytel mouky ze 127 na 325 lir. „Uděláme vše možné, abychom zabezpečili obyvatele Istanbulu levným chlebem," dodal starosta.Turecká měna, která se prodávala na začátku roku podle kurzu 7,4 liry za dolar, zlevnila za rok o téměř o 50 %, na 14,6 a 23. listopadu se snížila její cena o 16 %. Tak prudký pokles kurzu liry v průběhu 24 hodin byl největším za posledních 20 let. Došlo k tomu poté, co 18. listopadu přijala centrální banka Turecka rozhodnutí snížit diskontní sazbu ze 16 % na 15 %, poté co se prezident Tayyip Erdogan vyslovil v televizním projevu pro snížení diskontní sazby a tvrdil, že to povede ke snížení inflace.Od července roku 2019 Erdogan vyměnil třikrát šéfa centrální banky a od listopadu roku 2021 dvakrát ministra financí.Vedoucí hlavních opozičních stran Turecka obvinili dříve Erdogana z ekonomické nekompetentnosti a vyzvali k uspořádání mimořádných voleb. Turecký předák tuto výzvu zamítl a prohlásil, že prezidentské a parlamentní volby se budou v Turecku konat, jak bylo původně naplánováno, v červnu roku 2023.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

