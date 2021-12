https://cz.sputniknews.com/20211214/zaoralek-lipavsky-je-slaby-ma-nedostatecne-vzdelani-a-vliv--16851093.html

Zaorálek: Lipavský je slabý, má nedostatečné vzdělání a vliv

Zaorálek: Lipavský je slabý, má nedostatečné vzdělání a vliv

Ministr kultury v demisi a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si myslí, že kandidatura Jana Lipavského na post ministra zahraničí je slabá.

Zmiňme, že výhrady vůči kandidatuře Lipavského vyslovil i sám prezident republiky Miloš Zeman, nehledě na to, ale Fialovi ustoupil a vládu jmenuje i s Lipavským.Důvody, pro které se Zemanovi nepozdávala kandidatura na post ministra zahraničí, je pro Zaorálka pochopitelná.„Připadá mi, že vhodný je takový kandidát, který má určitou známost, o kterém se ve světě ví. A také má mít silný politický mandát,“ uvedl pro CNN Prima News Zaorálek.Připomeňme, že křeslo ministra zahraničí patřilo Zaorálkovi v letech 2014 až 2017 ve vládě Bohuslava Sobotky. Na to, že to jde s resortem zahraničí k kopce dolu, Zaorálek upozorňoval již v dobách, kdy tento post zastával Tomáš Petříček. Zaorálek ohledně toho řekl, že je resort vykuchaný. Teď dodal: „A teď se bude vykuchávat dál,“ věští Zaorálek.Zmiňme, že včera prezident nakonec Fialovi ustoupil a uvedl, že jmenuje vládu v takovém složení, jak navrhoval Fiala, včetně Lipavského. Kromě toho se Petr Fiala nechal dříve slyšet, že pokud prezident vládu nejmenuje, podá kompetenční žalobu. K této situaci se Zaorálek vyjádřil také. Podle něj by z žaloby nakonec nic nebylo a nic by nevyřešila. Kromě toho Zaorálek míní, že Zeman si mohl dovolit odmítnutí Lipavského, nakolik přímo volený prezident disponuje silnějším mandátem, než nepřímo volené hlavy státu.Takovým způsobem se Zaorálek nepřímo zastává Zemana. Nehledě na to, že ho nakonec na post jmenuje, jeho výhrady přetrvávají. Jedním z důvodů je například jeho nedostatečná kvalifikace, jelikož Lipavský má jenom bakalářský diplom. Navíc prezident vnímá i jeho postoje k Izraeli a Visegrádské čtyřce.Sám Zaorálek má za to, že on měl s prezidentem dobré vztahy, dokonce spolu po oficiálních schůzkách hrávali šachy.Redakce CNN Prima News se ptala na názor samotného Lipavského, ten však na otázku nereagoval.Jmenování nové vládyDesignovaný premiér Petr Fiala včera na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že ten jmenuje v pátek vládu v takovém složení, v jakém mu ji navrhl - tedy i s kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

