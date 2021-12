https://cz.sputniknews.com/20211215/byly-odhaleny-nove-priciny-proc-se-ztraci-voda-z-marsu-16858045.html

Byly odhaleny nové příčiny, proč se ztrácí voda z Marsu

Byly odhaleny nové příčiny, proč se ztrácí voda z Marsu

Planetární vědci z univerzity Geoge Mason odhalili, že pouhá interakce slunečního větru a atmosféry Marsu nemůže objasnit ztrátu veškeré povrchové vody. 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T07:32+0100

2021-12-15T07:32+0100

2021-12-15T07:32+0100

věda a technologie

vesmír

mars

gravitace

voda na marsu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/13324758_0:0:1811:1020_1920x0_80_0_0_906af97f28c3ac1b5b016b10f38a833d.jpg

V časopise Science bylo publikováno zjištění, ze kterého vyplývá, že klíčovou roli hrály také faktory, jako jsou meteorologické gravitační vlny, konvekce a prachové bouře.Je známo, že vlivem ultrafialového záření vzniká ve spodních vrstvách atmosféry Marsu fotolýza vody, což znamená, že se rozpadají molekuly na kyslík a vodík, který je pak odnášen do vesmíru. Během miliard let se tak z povrchu rudé planety ztratila povrchová voda. Nově však vědci tento pohled popírají a nabízejí nové mechanismy, které podpoří fotolýzu.Experimenty ukázaly, že voda se mohla dostat ze spodní vrstvy do horní části atmosféry, ještě než prošla fotolýzou. Tomuto přenosu mohlo také napomoci spojení příčin, jako jsou konvekční proudy v nízkých výškách, prachové bouře nebo vnitřní gravitační vlny, tedy výkyvy v atmosféře, které jsou způsobené gravitací.Vědci svoji hypotézu argumentují tím, že ztráty vody na Marsu pokračují a dochází k tomu především v létě, kdy začíná sezóna prachových bouří. To může přispívat k vytlačování molekul vody a vodíku do horních vrstev atmosféry. K vytlačování také přispívají gravitační vlny, které zajišťují vzájemný vliv mezi spodní a horní vrstvou plynného obalu.Voda na MarsuExistenci vody na Marsu se věnovali také vědci z Univerzity v Arizoně. Dospěli k tomu, že Mars je geologicky aktivní planetou, pod jejímž povrchem se nachází magmatické komory. To vysvětluje existenci kapalné vody pod jižní ledovou čepicí rudé planety. Takové informace se uvádí v tiskové zprávě na portálu Phys.org.Vědci připouští, že objevení kapalné vody pod ledovou kůrou na jižním pólu na Marsu nebylo chybné. Na základě toho odborníci zkoumali, jaké podmínky jsou potřeba k tomu, aby voda zůstala delší dobu v tekutém stavu.Podle jedné z verzí proudí z vnitřních částí planety teplo, což přispívá k tání ledu. Další verze předpokládá, že led obsahuje dostatečné množství soli, které snižuje teplotu tání.Výsledky průzkumu však odhalily, že samotná sůl není schopna vytvořit tak velké množství vody. Vědci proto věří, že existuje jakýsi zdroj tepla ve formě magmatické komory.Roztavené horniny se vynořily na povrch Marsu asi před 300 tisíci lety. Tok však nebyl dostatečně silný, aby prolomil kůru. Místo toho se tak magma nahromadilo v daném prostoru a jeho pomalé ochlazování přispělo k uvolnění tepla a k vytvoření ledové vrstvy. A tento proces i nadále probíhá.Vědci v letech 2012-2015 prozkoumali pomocí radaru MARSIS jižní polární čepici Planum Australe. Tím získali celkem 29 profilů, které naznačovaly existenci vody, která se nachází pod vrstvou ledu v hloubce 1,5 kilometru. Vědci tehdy navrhli, že kapalný stav vody je způsoben vysokou koncentrací rozpuštěných minerálů a tlakem ledu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210925/sonda-insight-zaznamenala-na-marsu-tri-velmi-silne-otresy-15946688.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, mars, gravitace, voda na marsu