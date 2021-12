https://cz.sputniknews.com/20211215/cesko-investovalo-do-ekonomiky-moskvy-224-milionu-usd-16862667.html

Česko investovalo do ekonomiky Moskvy 224 milionů USD

Česko investovalo do ekonomiky Moskvy 224 milionů USD

15.12.2021

2021-12-15T10:46+0100

2021-12-15T10:46+0100

2021-12-15T10:46+0100

Opatření, která nabízí město na podporu byznysu, a také možnosti realizace v ruské metropoli investičních projektů a projektů partnerství státu a soukromého byznysu jsou pro zahraniční investory dost lákavé.„Moskevská ekonomika je lákavá pro podnikatele z různých zemí. Podle informace Centrální banky RF z 1. července roku 2021 připadá na české společnosti asi 224 milionů dolarů akumulovaných přímých investic. Přírůstek od začátku roku 2021 činí 7,8 procenta,“ sdělil náměstek starosty, jehož slova uvádí tisková služba moskevského komplexu hospodářské politiky a majetkových a pozemkových vztahů.Jefimov vytýčil aktivní růst obratu zahraničního obchodu mezi Moskvou a Českou republikou. Za devět měsíců roku 2021 činil 3,1 miliardy USD, což je o 45 procent více, než ve stejném období minulého roku, kdy činil tento ukazatel kolem 2,2 miliardy dolarů.Podotýká se rovněž, že od ledna až do září roku 2021 se zvýšil vývoz z ruské metropole do České republiky o 69 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 a činil 2,2 miliardy USD. O osm procent se zvýšil také objem dovozu z ČR do Moskvy, ve třech čtvrtletích činil 0,9 miliardy dolarů.Čeští investoři investují hlavně do společností, které se věnují finanční a pojišťovací činnosti, do obchodní sféry, průmyslového sektoru a high tech, a také do nemovitosti.Na území Moskvy provádějí hospodářskou činnost české společnosti z různých odvětví.Tisková služba komplexu oznámila, že tento týden ukázaly moskevské úřady českému byznysu investiční možnosti v rámci online konference.„Ruské hlavní město je vždy otevřeno pro zahraniční byznys a vítá každý investiční návrh. Přitom mohou zahraniční podnikatelé počítat s řadou preferencí od města. Například investoři, kteří lokalizovali výrobu na území speciální ekonomické zóny Technopolis Moskva, mohou podstatně snížit regionální daňové zatížení. Pro rezidenty speciální ekonomické zóny platí režim volné celní zóny: veškeré zboží a zařízení dovážené na speciální území, se zbavuje celních poplatků a daní. Speciální ekonomická zóna nabízí také rezidentům bezplatné napojení na technické sítě,“ připomenul vedoucí departamentu investiční a průmyslové politiky Alexandr Prochorov.Na podporu nových investičních projektů v průmyslu poskytuje město daňové úlevy z příjmů, z majetku, z pozemkové daně a z nájemného za pozemky.„Jak ukazuje statistika, zájem zahraničního byznysu o ruskou metropoli zůstává i nadále velký nehledě na složitou situaci ve světě vyvolanou šířením koronaviru. Kromě Česka do ekonomiky Moskvy aktivně investují společnosti z jiných evropských zemí: Německa, Francie, Finska, Rakouska, Itálie aj. Velkými investory zůstávají i nadále Spojené státy americké, a také asijské země – Japonsko, Singapur, Republika Korea, Čína a Kazachstán. Akumulované zahraniční investice činily v Moskvě 1. července letošního roku 268,5 miliardy dolarů,“ podotkla v závěru tisková služba hospodářského komplexu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

