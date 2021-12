https://cz.sputniknews.com/20211215/dostal-vlada-chce-obezni-polymorbidni-lidi-chranit-ockovanim-zdravych-a-mladych-policistu-16868090.html

Dostál: Vláda chce obézní polymorbidní lidi chránit očkováním zdravých a mladých policistů

Dostál: Vláda chce obézní polymorbidní lidi chránit očkováním zdravých a mladých policistů

Vláda od března plánuje zavést povinné očkování pro řadu profesí a lidí ve věku nad 60 let. Tento nápad se ne všem líbí. K protivníkům patří také právník... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T15:59+0100

2021-12-15T15:59+0100

2021-12-15T15:59+0100

česko

hasiči

vakcína

policisté

očkování

senior

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15392210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b9ca6c4261c36c45c99d1787cafba88.jpg

Jakmile usedne Vlastimil Válek do ministerského křesla a resort zdravotnictví zavede nějaká opatření, Dostál je plánuje pečlivě právně přezkoumat.„Vláda říká ochráníme obézní polymorbidní lidi tím, že donutíme očkovat mladé zdravé policisty a hasiče. Není někde problém?“ uvedl Dostál v pořadu na CNN Prima News.Takové opatření by mělo smysl jenom v tom případě, zda by vláda byla schopná dokázat, že vakcína zcela zastavuje šíření koronaviru, udělat to ale není schopná.Hlavním účelem očkování je podle něj zabránit tomu, aby se nemocnice přeplňovaly.Sociolog Vojtěch Bednář naopak patří k zastáncům povinného očkování pro určité skupiny lidí.„Nejzranitelnější skupiny jsou v současné době vystaveny protichůdným informacím, mezi kterými není možné si vybrat. Neshodnou s autority a odborníci,“ uvedl sociolog.Bednář vidí další problémy v tom, že lidé opatřením nevěří. Nová vláda by měla prozradit směr, kterým se hodlá při boji s pandemií vydat. Podle Dostála se brzy dozvíme, jakým směrem půjde budoucí ministr zdravotnictví Válek.Cestu, jak by si mohl Válek získat důvěru občanů, vidí Válek ve zveřejnění všech dat.„Pokud se rozhodne postupovat správně a vypustí všechna data, která byla touto vládou držena jaksi pod zámkem, získá si důvěru,“ míní Dostál. Každý, kdo uvidí, že je v rizikové skupině bude vědět, že mu může pomoci třetí očkování.Demonstrace proti povinnému očkováníIniciativa Chcípl Pes uspořádala na Václavském náměstí již po několikáté protestní akci. Účastníci vystoupili proti povinnému očkování pro osoby nad 60 let. Iniciativa také protestovala proti jmenování Víta Rakušana na post ministra vnitra a Martina Kupky na post ministra dopravy. Přijeli představitelé hasičů a policistů.Součástí demonstrace bylo podepisování petice. Pod petici proti povinnému očkování se mělo podepsat více než 40 tisíc lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211213/vlada-schvalila-zmenu-zakona-ta-by-mela-umoznit-ockovani-proti-covidu-u-zubaru-a-v-lekarnach-16848673.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hasiči, vakcína, policisté, očkování, senior, koronavirus