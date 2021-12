https://cz.sputniknews.com/20211215/frantisek-masopust-nase-misto-na-obrovskem-ruskem-trhu-rychle-obsadili-nemci-madari-rakusane-16871779.html

František Masopust: Naše místo na obrovském ruském trhu rychle obsadili Němci, Maďaři, Rakušané…

Dne 14. prosince se uskutečnila on-line konference mezi českými firmami a zástupci úřadů ruského hlavního města na téma investic do moskevské ekonomiky... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

O výsledcích konference Sputnik hovořil s předsedou představenstva komory Františkem Masopustem.František Masopust: Zaprvé se to konalo všechno online, to znamená, že jsme nebyli pohromadě, každý byl u svého počítače. Podstatné je, že jsme dostali řadu zajímavých informací o možných investicích do ekonomiky ruské metropole a nyní se nad těmito informacemi zamyslíme. Zúčastnili se online konference zástupci českých firem z různých oblastí. Ale reakce na to nebyly, protože to přímé spojení, online spojení, bylo jenom mezi několika desíti lidmi na české straně. Na ruské straně to byla Moskevská obchodní a průmyslová komora a byli tam představitelé moskevské vlády, starosty Moskvy.Mohl byste vyjmenovat oblasti moskevské ekonomiky, které vzbudily zájem českých firem?Velice zajímavé byly informace týkající se oblasti medicíny a zdravotnictví obecně. Tam šlo o to, že se vytváří, řekněme, vznikají nové startupy v Moskvě, které mají velkou perspektivu a samozřejmě budou hledat partnery pro širší spolupráci. A je to otázka, ať už je to výroba vysoce technologicky propracovaných protéz a další věci.Jednalo se i o výrobě léků, případně vakcín?O lécích se tam ani nemluvilo. Šlo spíše o technické věci.Jaké další oblasti možné vzájemné spolupráce byly zmíněny?Městká infrastruktura, osvětlení města… Čeští investoři se zajímali o takové sféry činnosti v Moskvě, jako je obchod, nemovitosti atd.Četla jsem váš článek na webu Komory pro hospodářské styky se SNS s názvem „Hledáme cesty k návratu“, kde jste napsal, že obrovský ruský trh je pro české firmy ztracený. Ale podle údajů náměstka primátora Moskvy Vladimira Jefimova obrat zahraničního obchodu mezi Moskvou a Českou republikou aktivně roste. Za 9 měsíců roku 2021 činil 3,1 miliardy dolarů, což je o 45 procent více než ve stejném období loňského roku. Přímé zahraniční investice z České republiky k 1. červenci 2021 činily cca 224 mil. USD. Máte nějaké vysvětlení pro tento podivný fakt?V ruském trhu samozřejmě zůstává řada českých firem a ty firmy mají pevnou pozici. Jsou to firmy, které jednak dislokovaly i své výrobní závody. Je to především strojírenství. Ale když si vezmete zapalovací svíčky do automobilového průmyslu, tak to je jeden z nejlepších článků, který v posledních 3-4 letech se prosadil na kontinentálním Rusku. BRISK tábor původně měl svoji filiálku v Kaliningradu a teď přenesl výrobu do Togliatti, kde se nahází známá ruská automobilka AvtoVAZ. Můžeme říct, že obrat obchodu těch firem, které zůstaly na ruském trhu, aktivně roste.Co můžete říct o opatřeních, o preferencích, které moskevská vláda poskytuje zahraničním investorům, například v zvláštní ekonomické zóně Technopolis Moskva. Pro její rezidenty platí režim svobodné celní zóny: veškeré zboží a zařízení dovezené na toto území je osvobozeno od celních daní a cel. Zvláštní ekonomická zóna také nabízí obyvatelům bezplatné technologické napojení na inženýrské sítě. Mohou být podle vás tato opatření zajímavá pro české firmy?Určitě, každá podpora tohoto druhu je užitečná a zajímavá pro zahraničního investora. U nás je zásadní problém, že česká ekonomika má jen omezenou kapacitu a těch firem, které by mohly využít této nabídky, není moc. Ale zajímavé to v každém případě je.Vztahy mezi Ruskem a Českou republikou jsou dnes špatné. Řekla bych, že horší to už nemůže být. Ale ze dne na den se v Česku objeví nová vláda. Co od ní mohou očekávat ty české firmy, které by se chtěly vrátit na ruský trh?Toto je politika, do které bych se nechtěl moc pouštět. Já nikoho z těch designovaných ministrů neznám, nic jsem nečetl z těchto stran. Nic o tom, že by se rozvíjela spolupráce a podporovaly firmy, které budou působit na východ.Víme, že mnoho českých firem ruský trh opustilo. Kdo je přišel nahradit, společnosti ze kterých zemí? Myslím, že máte takovou informaci.Samozřejmě standardně je to Německá spolková republika, Italové, v současnosti tu aktivně působí Maďaři, Rakušani. Pokud vím, do moskevské ekonomiky aktivně investují společnosti z takových evropských zemí, jako je Francie, Finsko, z asijských zemí - Japonsko, Singapur, Korejská republika, Čína a Kazachstán. Zájem zahraničního byznysu o Rusko, o Moskvu zůstává vysoký i přes složitou situaci ve světě způsobenou šířením koronaviru a samozřejmě sankcemi. Četl jsem, že akumulované zahraniční investice v Moskvě k 1. červenci tohoto roku činily 268,5 miliardy dolarů. Vrátím se k vašemu článku „Hledáme cesty k návratu“. Jaké cesty k návratu by mohla nabídnout vaše komora pro české firmy?Hledáme, hledáme… Je to o komunikaci na té nejnižší úrovni, která ale v této době bude prioritou, když nebude mít spolupráce zelené světlo od vedení. V první řadě se musí stabilizovat situace politická, bilaterální, pak můžeme začít nabízet a hledat možnosti s plnou důvěrou, že se dá ta aktivita a obchodní spolupráce rozšiřovat. Když nemáte záruky, když nevíte ani na jedné ani druhé straně, co může být přijato za kroky, tak žádný normální podnikatel investovat, hledat partnery, nebude.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

