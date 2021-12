Hnutí ANO se nepovedlo prosadit debatu o třech vládních návrzích reagujících na ceny energií

https://cz.sputniknews.com/20211215/hnuti-ano-se-nepovedlo-prosadit-debatu-o-trech-vladnich-navrzich-reagujicich-na-ceny-energii-16865262.html

Pro schválení programu schůze hlasovalo 83 poslanců z klubů ANO a SPD. Poslanci stran vládní pětikoalice hlasovali proti, nebo se zdrželi. Pro schválení bylo zapotřebí 90 hlasů. „Budeme bedlivě sledovat, s čím přijdete,“ vzkázala nové vládní koalici ministryně financí v demisi Alena Schillerová v reakci na hlasování. Předseda klubu SPD Radim Fiala upozornil, že snížení DPH prohloubí veřejný dluh, který zaplatí všichni. Se svým názorem se přidal také předseda SPD Tomio Okamura, který si myslí, že ANO i pětikoalice ,,servilně kývou“ na klimatické cíle Evropské unie. Šéf SPD Tomio Okamura obvinil premiéra v demisi Andreje Babiše z toho, že s řešením nepřišel v době, kdy šlo růstu cen ještě zabránit. Podle jeho mínění mělo Česko vystoupit z evropského systému obchodování s emisními povolenkami.Šéf SPD Okamura po hlasování vyzýval designovaného premiéra Petra Fialu (ODS), aby řekl, kdy růst cen energií a všeobecné zdražování vyřeší a jaké má jeho vláda plány. Fiala však nevystoupil, opoziční poslanci reagovali bučením a boucháním do lavic. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poté jednání Sněmovny ukončila. Tím dnešní mimořádné jednání Sněmovny skončilo. Sněmovna by se měla sejít v úterý 11. ledna.Končící ministryně financí Alena Schillerová za ANO stojí za návrhy kabinetu a říká, že díky tomu by lidé mohli ušetřit za energie. Úspora by mohla dosáhnout až tisíce korun ročně.Nutno podotknout, že ve Sněmovně došlo k velké diskuzi na toto téma, a to ještě před hlasováním o návrhu programu mimořádné schůze, která byla poslanci svolána od opozičního hnutí ANO. Jurečka stojí za tím, že tento návrh programu nemohou podpořit.Končící vláda tedy rozdá 25 miliard korun a nikomu to nepomůže. Lidé, kteří mají nyní velké problémy kvůli vysokým cenám energií, je nebudou schopni platit. Pro ně to řešení nebude. Dle mínění Jurečky by se právě těmto lidem mělo pomoci.Odpuštění DPHPodle Jurečky a dalších politiků vládní koalice jen v případě odpuštění DPH na elektřinu a plyn přijdou veřejné rozpočty v příštím roce o 25 miliard korun. „To tady paní ministryně financí jako taktně pomlčela a neřekla vzkaz do těch obcí, měst a krajů - opět vám budou chybět další peníze,“ uvedl.Proti tomu se postavila Schillerová, která namítala, že pokud se tím Sněmovna nebude zabývat, vyšle veřejnosti signál, že je odtržena od reality. Dle jejího názoru domácnosti ušetří už na tom, že nebudou platit DPH na elektřinu a plyn dva měsíce.Také končící ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) se neztotožňuje s návrhem nastupující vládní koalice. Zdůrazňuje, že ve vážné situaci bude až 90 % domácností, zde pak bude muset dojít k testování ze strany úřadů práce, ohledně příjmů a úspor.Končící vláda navrhuje, aby dodávky plynu a elektřiny byly zbaveny daně z přidané hodnoty, a to na celý následující rok. Peníze, které se získají z prodeje části emisních povolenek mají být využity na sociální dopad vysokých cen energií. Také by mohla být kompenzována část regulované ceny elektřiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

