Inspektoři se SVS řešili ohavný případ týrání zvířat v Kojetíně. Jednomu psovi už nestihli pomoci

Inspektoři ze Státní veterinární správy z Olomouckého kraje řešili otřesný případ. Obdrželi podnět, že majitelka psů v Kojetíně se o zvířata řádně nestará... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Pejsci teď poputují do útulků v Přerově a v Kojetíně. Bohužel, na místě byl nalezen i jeden čerstvě uhynulý pes.„Podvyživení psi byli chovatelce odebráni a umístěni do útulků. SVS zároveň podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat,“ uvedl pro ČTK mluvčí SVS Petr Majer.Psi nebyli řádně krmeni a nedostávalo se jim ani dostatečného množství tekutin. Nádoby na vodu byly prázdné a zamrzlé rovněž jak i misky na žrádlo.Bohužel, jednomu psovi už inspektoři nestihli zachránit život. „Kromě čtyř živých zvířat nalezli veterinární inspektoři také tělo jednoho čerstvě uhynulého psa,“ uvedl dál mluvčí.Na základě toho, co inspektoři na místě uviděli, se rozhodli, že psi budou zabaveni.„Inspektoři rozhodli o okamžitém vydání zvláštního opatření s návrhem na odebrání všech čtyř psů, o kterém následně neprodleně rozhodla obec s rozšířenou působností (Přerov). Psi byli odebrání a umístěni do útulků v Přerově a Kojetíně,“ uvádí se dál.Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj se obrátila na policii a podala podnět pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

