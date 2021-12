https://cz.sputniknews.com/20211215/klaus-psal-mi-znamy-z-ministerstva-zahranici-lipavskeho-by-neprijali-ani-jako-referenta-16862225.html

Klaus: Psal mi známý z ministerstva zahraničí, Lipavského by nepřijali ani jako referenta

Klaus: Psal mi známý z ministerstva zahraničí, Lipavského by nepřijali ani jako referenta

Bývalý prezident Václav Klaus na CNN Prima News ostře kritizoval budoucí vládu Petra Fialy. Důvodem mají být výhrůžky kompetenční žalobou, kterou chtěla nová... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že prezident Miloš Zeman se netajil svými výhradami na adresu Lipavského, mezi nimiž je například nízká kvalifikace, postoj Lipavského k Izraeli a také visegrádské čtyřce. Fiala jakož i další členové budoucí vlády poté přišli s novinkou, že pokud Zeman nejmenuje vládu v té podobě, jak to navrhuje Fiala, podají na Zemana kompetenční žalobu.Zeman nakonec po schůzce s Fialou oznámil, že vládu jmenuje i s Janem Lipavským na post ministra zahraničí.Celá situace se nelíbí Klausovi. Podle něj by měl prezident a premiér při jednáních vždy hledat kompromis, nikdo z nich by věci neměl hnát k soudu.„Vyhrožovat kompetenční žalobou je pro mě urážka. Je jasné, že šlo o politický střet, a ten se musí řešit kompromisem. Dávat to k soudu je nedůstojná myšlenka. Znamená to, že členové budoucí vlády jsou začátečníci,“ míní Klaus.Spor byl nakonec vyřešen a k žalobě nedošlo. Fiala přiznal, že jednání s prezidentem bylo místy tvrdé. Podle Klause jsou střety mezi prezidentem a premiérem a následné dohody naprosto normální a běžné znaky vyjednávání o sestavě nové vlády.Zavzpomínal si i na vlastní vyjednávání.Co se týče samotné osoby Lipavského, Klaus sdílí názory prezidenta. „Argumenty Miloše Zemana jsou velmi podobné mým názorům. Psal mi jeden dlouholetý pracovník ministerstva zahraničí, že by Jan Lipavský na resort zahraničí nebyl přijat ani jako referent, protože na to nemá kvalifikaci. Nemyslím, že je kvalitní,“ sdělil Klaus.Prezident jmenuje Fialovu vládu v pátek 17. prosince v 11 hodin dopoledne, s výjimkou kandidáta na ministerstvo zemědělství Zdeňka Nekuly z KDU-ČSL, který je kvůli covidu-19 v izolaci. Pověřen vedením resortu bude prozatím předseda lidovců a budoucí ministr práce Marian Jurečka. Nová vláda bude žádat Sněmovnu o důvěru v polovině ledna.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

