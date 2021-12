https://cz.sputniknews.com/20211215/koncici-benesova-zhodnotila-sve-pusobeni-na-ministerstvu-demonstrace-ji-pry-profesne-poskodily-16862776.html

Končící Benešová zhodnotila své působení na ministerstvu. Demonstrace jí prý profesně poškodily

Končící Benešová zhodnotila své působení na ministerstvu. Demonstrace jí prý profesně poškodily

Končící ministryně spravedlnosti Marie Benešová uvedla, že během výkonu své funkce vždy usilovala o transparentnost. Demonstrace proti jejímu jmenování jí... 15.12.2021

Své působení v resortu zhodnotila tak, že se povedlo vyplnit většinu úkolů, které byly obsaženy v programovém prohlášení vlády. Funkci zastávala od konce dubna 2019, kdy tehdy nahradila Jana Kněžínka, který rezignoval po deseti měsících.Vyjádřila lítost nad tím, že se nepovedlo dotáhnout do konce některé zákony, které resort spravedlnosti zpracoval, a které skončily v předchozí Sněmovně. Uvedla například zákon o hromadných řízeních či takzvanou vyživovací novelu občanského zákoníku a také zákon o státním zastupitelství.Připomeňme, že Benešová nahradila Kněžínka den poté, co státní zastupitelství představilo návrh obžalovat premiéra Andreje Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Nové jméno na postu ministra spravedlnosti tehdy vyvolalo demonstrace pod taktovkou spolku Milion chvilek. Ten se domníval, že se jedná o účelový skutek a obával se, že Babiš tak bude moci kontrolovat justici. Demonstranti nejdříve požadovali pouze konec Benešové, ale později se to otočilo proti prezidentovi a pak se to stočilo i k požadavku na podání demise ze strany Andreje Babiše. Na dvou nevětších demonstracích se na Letenské pláni shromáždilo více než čtvrt milionu lidí.Benešová v současnosti přiznala, že ji tyto demonstrace v okamžiku jmenování nepříjemně překvapily.Benešová již resort jednou řídila, a to od července 2013 do ledna 2014 v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Současné působení však bylo složitější, a to zejména kvůli covidu.„Od první ministerské mise se současná lišila tím, co s sebou přinesl covid. Měli jsme mnohem víc práce, celé to bylo hektičtější. Vláda zasedala i v noci. Zde bych ráda ocenila pana premiéra Babiše a jeho tah na branku a také to, jak se o celou problematiku zajímal do hloubky,“ prozradila dál.Pochvalovala si i pracovníky na ministerstvu, jde podle ní o kvalifikované lidi na svém místě. Byl tam prý perfektní kolektiv, se kterým ráda pracovala.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

