https://cz.sputniknews.com/20211215/krainova-se-toho-neboji-na-instagramu-zaperlila-a-ziskala-si-fanousky-vtipem-o-blondynach-16865100.html

Krainová se toho nebojí. Na Instagramu zaperlila a získala si fanoušky vtipem o blondýnách

Krainová se toho nebojí. Na Instagramu zaperlila a získala si fanoušky vtipem o blondýnách

Modelku Simonu Krainovou mají všichni spojenou s dlouhými blonďatými vlasy. Právě s blondýnami se ale v Česku a na Slovensku pojí řada vtipů, které k nim... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T23:42+0100

2021-12-15T23:42+0100

2021-12-15T23:42+0100

celebrity

modelky

blondýnky

modelka

simona krainová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1076/53/10765313_0:98:1080:706_1920x0_80_0_0_a9e8ac5f3716129b4d6101b62b9bde63.jpg

V příspěvku na sociální síti zapózovala Simona v pohodlném outfitu, který se skládal z teplákové soupravy, přes kterou přehodila hnědý kožíšek. Kdo čekal obyčejný post – spletl se. Krainová se totiž vytasila s vtipem o blondýnách a ukázala, že se nebojí udělat si legraci i ze sebe.Její fanoušci neváhali a pod fotkou začali psát nejrůznější komentáře. „Proto mám blond také,“ vzkázala Simoně její sledující. „Ve tmavé jste to nebyla vy, za mě tohle top,“ uvedla další uživatelka.Někteří mají na vtipy o blondýnách svůj názor: „Jste krásná. Vtipy o blondýnkách vymýšlí spíš blbci. A týkat se to má přírodních blondýn, ne barvených. Takže pohoda,“ napsala.A další uživatelka poradila, že z barvy vlasů by mohl člověk i těžit. „Vždy když něco nevím, nebo si nepamatuju, se vymluvím, že jsem bloncka. Ono to na chlapy fakt zabírá a i pokuta vám občas vyšumí.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211213/krainova-vystoupila-proti-cenzure-na-instagramu-k-obhajobe-sexuality-vyuzila-freuda-16836788.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

modelky, blondýnky, modelka, simona krainová