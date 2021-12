https://cz.sputniknews.com/20211215/okamura-se-kvuli-podivnym-castkam-oprel-do-stanu-schvalne-jsou-to-male-castky-aby-se-to-schovalo-16867518.html

Okamura se kvůli podivným částkám opřel do STANu: Schválně jsou to malé částky, aby se to schovalo

Okamura se kvůli podivným částkám opřel do STANu: Schválně jsou to malé částky, aby se to schovalo

Deník MF Dnes uveřejnil článek, v němž se mluví o podivných finančních částkách, které dostává hnutí STAN od kyperských firem. Reakce na sebe dlouho nenechaly... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Kromě toho Okamura vyzval Fialu, aby apeloval na své koaliční partnery, že by měli tyto finanční částky z Kypru vysvětlit.„A schválně jsou to ty menší částky, aby to bylo nenápadné a jakoby se schovalo, ale ono se to neschová. Ono se to opakuje u toho hnutí STAN a Pirátů,“ uvedl dál Okamura.Zmiňme, že dnes deník MF Dnes uveřejnil článek o zvláštních finančních částkách, které v posledních dvou měsících chodí na transparentní účet hnutí STAN. Jedná se o menší částky v objemu 100 až 200 tisíc korun, které zasílají různé firmy, které ale ovládají stejní lidé. Za dva měsíce tak STAN takovým způsobem získal více než tři miliony korun.Předseda hnutí Vít Rakušan uvedl, že se jedná o sponzorské dary a že firmy za tyto částky nemůžou nic požadovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

