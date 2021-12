https://cz.sputniknews.com/20211215/plynova-vize-ek-spolecne-nakupy-trh-s-vodikem-a-zakaz-prodluzovani-dlouhodobych-smluv-16867697.html

„Plynová vize“ EK: společné nákupy, trh s vodíkem a zákaz prodlužování dlouhodobých smluv

Evropská komise navrhuje zakázat v Evropské unii prodlužovat dlouhodobé smlouvy na dovoz zemního plynu po roce 2049, uvedla ve středu EK. 15.12.2021, Sputnik Česká republika

„Evropská komise navrhuje neobnovovat dlouhodobé smlouvy na zemní plyn po roce 2049,“ je uvedeno ve zprávě EK.Při tom evropská komise nenavrhuje zakázat krátkodobé smlouvy na nákup fosilního plynu, vysvětlil novinářům zdroj v EU.„Co se týče fosilního nebo, jak se tomu často říká, zemního plynu, nyní existují dlouhodobé smlouvy s dodavateli, které mohou trvat 10 až 20 let. V souladu s našim cílem dekarbonizace do roku 2050 navrhujeme takové dlouhodobé smlouvy zakázat, smlouvy do konce roku 2049, “ uvedl zdroj.V současnosti je hlavním dodavatelem plynu do EU Gazprom, který má dlouhodobé smlouvy. Orgány EU si stanovily za cíl učinit region klimaticky neutrálním do roku 2050. To si vyžádá snížení spotřeby fosilních paliv a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie.Mechanismus pro společné nákupy plynuEvropská komise navrhuje vytvořit mechanismus, v jehož rámci budou moci země EU provádět společné dobrovolné nákupy zemního plynu pro plnění zásobníků.„Návrh umožňuje členským zemím EU dobrovolné společné nákupy, aby měly strategické rezervy,“ píše se v návrzích EK o trhu s plynem.Návrhy Evropské komise musí ještě schválit země EU.Podle zdroje v Evropské unii úlohou EK v tomto procesu by mohlo být zajištění souladu s pravidly EU a šíření zkušeností.Trh s vodíkovým palivemEvropská komise navrhuje vytvořit trh pro vodíkové palivo v Evropské unii. Vyplývá to z tiskové zprávy EK.EK ve středu navrhla balíček opatření pro trh s plynem, včetně vodíku.„Stávající sítě (pro přepravu, pozn. red.) zemního plynu lze částečně přeměnit na přepravu vodíku s výraznou úsporou nákladů oproti nové infrastruktuře,“ dodává EK.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

