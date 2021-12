https://cz.sputniknews.com/20211215/policie-cr-a-sr-zadrzela-pres-20-lidi-napachali-milionove-podvody--16866411.html

Policie ČR a SR zadržela přes 20 lidí. Napáchali milionové podvody

Česká a slovenská média upozorňují na to, že zástupci české a slovenské policie a slovenské finanční správy oznámili stíhání několika desítek osob a firem při... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Organizovaná skupina podle policistů obrala oba státy dohromady o více než 6,5 milionu eur.Případem se zabývá společný československý vyšetřovací tým. Hlavní organizátor byl podle policistů zadržen v Česku.Šéf slovenské Finanční zprávy Jiří Žežulka na tiskové konferenci přiblížil, že mezi obviněnými jsou podnikatelé a účastníci motoristických závodů.Bližší informace o totožnosti obviněných zástupci slovenské a české policie neuvedli. Žežulka pouze vyzdvihl, že krycí název akce Zpěvák nebyl vybrán náhodně.Poznamenává se, že členové skupiny jsou podezřelí, že jak v Česku, tak i na Slovensku založili síť firem, které poskytovaly fiktivní nebo nadhodnocené reklamní služby.Tímto způsobem došlo v Česku, podle slovenské Finanční zprávy, k úniku na DPH předběžně ve výši 130 milionů korun (přes pět milionů eur). Na Slovensku tato částka přesahuje 1,4 milionu eur.„Žádná reálná činnost“V srpnu Sputnik psal o tom, že česká policie odhalila dotační podvod s penězi EU. Podvodníci pomocí offshore společností vysáli za deset let až 130 milionů korun z dotací. Detektivové kvůli dotačním podvodům obvinili tři lidi a tři firmy. Do případu se zapojil i Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), neboť byly poškozeny finanční zájmy Evropské unie.Vyšetřování započalo trestním oznámením ministerstva financí z letošního ledna. Státní kasa upozornila na podezřelé okolnosti dotačního projektu za zhruba 20 milionů korun. O případu informoval Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Následně detektivové zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.„Podle našich závěrů měl žadatel od roku 2011 do současné doby v 17 případech na smyšlené vědecké projekty postupně vyčerpat z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky dotace ve výši téměř 130 milionů Kč, kdy dalších 130 milionů Kč se pokusil vylákat. Na vytváření fiktivních podkladů se měly podílet i další dvě osoby,“ informoval mluvčí.Hlavní strůjce podvodu měl založit několik offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal a s jejich pomocí vylákat z EU dotace. Získané prostředky podle kriminalistů postupně převáděl na účty offshore společností. Pak je měl hlavní obviněný použít pro soukromou spotřebu a na investice do nemovitostí i nemovitého majetku.„V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba vykonávala,“ dodal Ibehej.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

