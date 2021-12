https://cz.sputniknews.com/20211215/richterova-nebude-obhajovat-post-ve-vedeni-piratu-bartos-chce-usilovat-o-clenstvi-v-usteckem-kraji-16868538.html

Richterová nebude obhajovat post ve vedení Pirátů. Bartoš chce usilovat o členství v Ústeckém kraji

Celostátní fórum Pirátské strany, které proběhne v lednu, se bude konat v online podobě. Ve středu o tom informoval členy Ivan Bartoš. Strana původně svolala jednání, na kterém se bude volit vedení na další dva roky, do Pardubic.Co se týče Olgy Richterové, ta sdělila, že kandidaturu v tomto období nezvažuje. Velmi si však váží toho, že byla do volby předsednictva navržena a řada lidí jí vyjádřila podporu. Podle ní je mezi členy strany mnoho pracovitých a talentovaných lidí.Nutno podotknout, že vedení Pirátů se na lednovém fóru dost obmění. Kromě obsazení vedení strany by členové mohli rozhodovat i o navýšení počtu místopředsedů strany ze čtyř na šest. Ohledně další kandidatury si dal předseda strany Ivan Bartoš čas na rozmyšlenou. O funkci předsedy se však chce ucházet i senátor Lukáš Wagenknecht.Na fóru dále Bartoš požádal, aby mohl být členem v Ústeckém kraji místo dosavadního Středočeského. Čtyři z pěti členů předsednictva se rozhodli toto jeho členství podpořit. Podle mluvčího Pirátů Vratislava Filípka je tak již v podstatě rozhodnuto. Pro Bartošovo přijetí se totiž musí zvolit nadpoloviční většina.Další online sjezdyNutno podotknout, že online sjezd Pirátské strany není ojedinělý. Kvůli špatné epidemické situaci se například konalo předminulý víkend zasedání celostátní konference hnutí Svoboda a přímá demokracie, na kterém obhájil funkci šéfa strany Tomio Okamura. Obměnilo se však vedení ČSSD, kterého volili v pátek delegáti mimořádného sjezdu přes web. Tím se stal místo Jana Hamáčka Michal Šmarda.Úspěch v parlamentních volbách v rámci koalice PirSTAN a následná možnost se stát součástí vznikající vlády nepřineslo jásání do řad Pirátské strany. Místo očekávaného posílení ve Sněmovně Piráti získali jen čtyři poslanecké mandáty a navíc se stali jedeními z hlavních iniciátorů latentního napětí uvnitř pětikoalice. Dokonce zaznívaly hlasy i proti vstupu Pirátů do budoucí vlády Petra Fialy, kde by ti nevyhnutelně hráli druhořadou roli vzhledem ke svému slabému zázemí v dolní komoře českého parlamentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

