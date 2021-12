https://cz.sputniknews.com/20211215/slovensky-premier-se-setkal-s-tichanovskou-je-mi-lito-osobni-tragedie-kterou-svetlana-proziva-16868942.html

Slovenský premiér se setkal s Tichanovskou: Je mi líto osobní tragédie, kterou Světlana prožívá

Slovenský premiér Eduard Heger na svém účtu na Facebooku informoval o osobní schůzce se šéfkou běloruské opozice Světlanou Cichanovskou. Heger vyjádřil lítost... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Slovenský premiér Eduard Heger dnes na své sociální síti informoval o schůzce s Tichanovskou. Je mu líto, že jejího manžela Sergeje běloruský soud odsoudil na 18 let vězení.„Odsouzen byl za snahu vyjádřit svůj názor a budovat demokratické Bělorusko,“ napsal Heger.Premiér dodal, že v Tihanovské vidí velké odhodlání, mnoho vnitřních sil a chce přinést obyvatelům Běloruska svobodu a demokracii.A právě proto podle Hegera Slovenská republika neuznává zmanipulované volby v Bělorusku a podporuje snahu o změnu režimu v Bělorusku.Slovensko ale poskytne i finanční pomoc. Heger napsal, že Slovensko na podporu občasné společnosti poslalo 250 tisíc eur a poskytlo 20 stipendií.„Na půdě EU budeme prosazovat tvrdé kroky proti bezpečnostnímu nátlaku Běloruska na hranicích v Polsku, Litvě a Lotyšsku,“ slibuje Heger. V závěru příspěvku uvádí, že doufá, že na konci tohoto boje budou svobodné demokratické volby.Reakce ČeskaZmiňme, že 18letý trest odnětí svobody Sergeje Tihanovského a dalších opozičníků nezůstal bez reakce České republiky.Tichanovská loni kandidovala v běloruských prezidentských volbách místo svého manžela, kterým je podnikatel, politický aktivista a youtuber Sergej Tichanovskij. Tomu úřady nejprve účast ve volbách odepřely a v květnu 2020 byl zatčen.Současný běloruský prezident Alexandr Lukašenko získal podle oficiálních výsledků ve volbách 80,1 % hlasů, Tichanovská skončila s 10,1 % hlasů druhá. Opozice však s výsledky voleb nesouhlasila a organizovala protestní akce. Tichanovská poté odjela do Litvy.Bělorusko na ni již loni vydalo mezinárodní zatykač a je na seznamu hledaných osob. Letos Minsk požádal Vilnius o její vydání, ale Litva ji vydat odmítla. Zatykač na Cichanouskou vydalo i Rusko, a to na základě bilaterálních dohod s Běloruskem. Běloruský soud v úterý poslal Sergeje Tichanovského na 18 let do vězení za organizaci nepokojů. Světlana Tichanovská označila trest za pomstu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

