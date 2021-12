https://cz.sputniknews.com/20211215/snemovna-reprezentantu-usa-schvalila-zvyseni-dluhoveho-stropu-16861725.html

Sněmovna reprezentantů USA schválila zvýšení dluhového stropu

Sněmovna reprezentantů USA schválila zvýšení dluhového stropu

Americká Sněmovna reprezentantů podpořila zvýšení limitu státního dluhu poté, co jej schválil Senát, vyplývá z výsledků hlasování. 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T08:05+0100

2021-12-15T08:05+0100

2021-12-15T08:05+0100

svět

usa

joe biden

jennifer psakiová

státní dluh

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/16807051_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7f36812bc37ccf287d5398db9a29b9f1.jpg

Zvýšení dluhového stropu podpořilo 220 zákonodárců, 212 bylo proti, a nyní je dokument poslán k prezidentovi Joe Bidenovi na podpis.Americký prezident Joe Biden již dříve podepsal zákon, který tento postup zjednodušuje. Omezuje čas na promýšlení inciativy, zakazuje pozměňovací návrhy a umožňuje zvýšit dluhový strop prostou většinou, kterou mají demokraté ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. Zjednodušený postup je určen pro jednorázové použití a bude zrušen po 16. lednu 2022.V polovině října zákonodárci, kteří rovněž čelili hrozbě platební neschopnosti, schválili krátkodobé, do 3. prosince, zvýšení limitu státního dluhu o 480 miliard dolarů. Analytici již dříve upozornili, že bez schválení nových výpůjčních limitů by USA nemusely být schopny dostát svým finančním závazkům již 21. prosince.Návrh zákona předpokládá zvýšený strop státního dluhu o 2,5 bilionu dolarů na 31,4 bilionu dolarů a to je mnohem více než roční výkon americké ekonomiky. Až do roku 2023 by to tedy stačilo na financování vládních operací. Příští rok v listopadu, kdy se bude hlasovat do Kongresu, by se tak tato citlivá politická otázka nemusela řešit.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová na dřívější tiskové konferenci zdůraznila, že rozhodnutí o zvýšení stropu státního dluhu není nic neobvyklého. Podle Psakiové se to v historii USA stalo více než 80krát.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211115/usa-predpovedely-globalni-krizi-kvuli-zpomaleni-ekonomiky-clr-16522318.html

https://cz.sputniknews.com/20211120/usa-nejsou-zatim-pripraveny-anoncovat-dodavky-zbrani-ukrajine-prohlasila-psakiova-16574154.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, jennifer psakiová, státní dluh