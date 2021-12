https://cz.sputniknews.com/20211215/to-neudelali-ani-bolsevici-ani-fasiste-spd-zada-o-odvolani-eurokomisarky-kvuli-utoku-na-vanoce-16863704.html

To neudělali „ani bolševici, ani fašisté“. SPD žádá o odvolání eurokomisařky kvůli útoku na Vánoce

Hnutí SPD hodlá ve Sněmovně posoudit pokus eurokomisařky Heleny Dalliové o „zrušení Vánoc“. V úterý členové SPD během své tiskové konference prohlásili, že... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Poslanec SPD Jaroslav Foldýna zdůraznil, že Vánoce, které jsou jedním ze dvou největších křesťanských svátků v Evropě, slaví nejen praktikující křesťané, ale i drtivá většina obyvatel západní Evropy. Také připomněl, že návrh kritizoval i papež František.Členové SPD označili pokus Dalliové jako pokus o redefinici Vánoc a útok na identitu evropských základů a dodali, že každá vláda v Evropě by měla ho odsoudit. Podle Foldýny, SPD zničení Vánoc nepřipustí.Hnutí SPD hodlá událost probrat v Parlamentu ČR a českou vládu žádá, aby vyzvala Maltu ke stažení Heleny Dalliové z Evropské komise.Zástupci SPD poznamenali, že zrušit Vánoce v Evropě se nepokusili ani bolševici ani fašisti, ale udělala to evropská komisařka, jejíž postavení předpokládá činnost ve prospěch Evropy.Událost komentoval i Vatikán. Kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, upozornil na roli křesťanství jako komponenty evropské identity. „Samozřejmě víme, že Evropa vděčí za svou existenci a svou identitu četným vlivům, ale nemůžeme zapomenout, že jedním z hlavních příspěvků bylo samotné křesťanství,“ řekl.Spory ohledně iniciativy evropské komisařky pro rovnost Heleny Dalliové z Malty, která přišla s interním dokumentem ohledně lepší a inkluzivnější oficiální komunikaci Evropské komise, stále neutichají. Dokument pod názvem „Guidelines on Inclusive Communication“ obsahoval pokyny pro externí a interní komunikaci Evropské komise.Ještě dříve bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip ostře zareagoval na iniciativu evropské komisařky odstranit Vánoce z inkluzivního slovníku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

