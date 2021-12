https://cz.sputniknews.com/20211215/v-kanonu-valles-marineris-na-marsu-se-mozna-nachazi-obri-ledovec-16866205.html

V kaňonu Valles Marineris na Marsu se možná nachází obří ledovec

V kaňonu Valles Marineris na Marsu se možná nachází obří ledovec

Zpracování údajů měření ruského neutronového teleskopu FREND na palubě sondy Trace Gas Orbiter rusko-evropské mise ExoMars 2016 odhalilo neobvykle vysoký obsah... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T21:44+0100

2021-12-15T21:44+0100

2021-12-15T21:44+0100

věda a technologie

mars

vesmír

vědci

voda

planeta

objev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1123/19/11231987_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_4d7db14090e7730a81cc1c9c5be09dcf.jpg

Kaňon Valles Marineris na Marsu objevila sonda Mariner 9 v roce 1971. Táhne se podél čtvrtiny délky rovníku v délce asi 4 500 km a je hluboký až 7 km. Kaňon vznikl asi před 3,5 miliardami lety, kdy se na Marsu zformovala vulkanická oblast Tharsis a sopečná hora Olymp, nejvyšší ve sluneční soustavě. Tektonické procesy vyvolané sopkami vedly ke vzniku obrovské trhliny, která se vlivem vodní eroze nakonec změnila v kaňon. Proces jeho vzniku byl pravděpodobně dokončen asi před 2 miliardami lety.Předpokládá se, že kaňon mohl být během vývoje planety občas zaplněn vodou. Na jeho svazích jsou nyní patrné sesuvy půdy a kanály, které jsou pouze nepřímým důkazem pokračujících hydrologických procesů. Proto je tento kaňon jedním z nejzajímavějších míst pro studium historie Marsu, jehož vysoké stěny obsahují geologický záznam planety.Opakovaně se objevily hypotézy, že na jeho dně se nacházejí ledovce, a proto je studium tohoto kaňonu spolu s dalšími unikátními geologickými útvary na Marsu jedním z hlavních cílů experimentu neutronového teleskopu FREND, který od roku 2016 pracuje na palubě marsovské družice Trace Gas Orbiter rusko-evropské mise ExoMars 2016.Během pobytu na oběžné dráze Marsu měří sonda FREND neutronové toky z povrchu planety, které jsou výsledkem bombardování galaktickým kosmickým zářením. Vzhledem k tomu, že energetické spektrum neutronů závisí na koncentraci atomů vodíku v zemi, poskytuje jeho měření poměrně přesný odhad koncentrace vodíku ve vrstvě až do hloubky přibližně 1 m.Hlavním rysem teleskopu FREND je schopnost mapovat Mars s vysokým prostorovým rozlišením, řádově několik desítek kilometrů. Díky tomu mohli ruští vědci poprvé odhadnout obsah vodíku v relativně malých „oázách“ na povrchu Marsu.Je známo, že téměř veškerý vodík v marsovské hmotě je obsažen v molekulách vody. Dosud se předpokládalo, že na současném Marsu je většina vody v podobě ledových usazenin přítomna pouze v cirkumpolárních oblastech. Odhady obsahu vody v půdě v mírných zeměpisných šířkách a na rovníku odpovídaly pouze několika procentům hmotnosti.Ledovec pokrývá plochu asi 41 000 km2. To je více než dvojnásobek rozlohy Ladožského jezera, největší sladkovodní vodní plochy v Evropě.Závěr o přítomnosti vody na dně kaňonu v podobě ledovce by měl být ověřen při budoucích expedicích na Mars. Za současných podmínek na Marsu vyžaduje existence ledovce v blízkosti marsovského rovníku zvláštní světelné, tlakové a teplotní podmínky. Takové podmínky mohou nastat pouze na dně hlubokých roklí. Ledovec mohl vzniknout spolu se samotným kaňonem před 2 miliardami let a tvořila ho dávná zmrzlá voda z mladého Marsu. Je také možné, že proces tvorby ledovce pokračuje dodnes, kdy po svazích kaňonu občas stéká podzemní voda, která se hromadí a zamrzá na dně kaňonu.V každém případě se studium ledovce na dně kaňonu Valles Marineris může v budoucnu stát hlavním předmětem výzkumu Marsu. Zaprvé, dávná zmrzlá voda musí obsahovat rozpuštěné minerální soli a složité chemické sloučeniny, které se vytvořily během raných epoch vývoje Marsu. Za druhé, voda na mladém Marsu mohla být prostředím pro vznik primitivního života a jeho reliktní fragmenty mohly v ledovci přežít až do dnešních dnů.Bez ohledu na původ vody nebo formu její přítomnosti v půdě ukazuje objev přístroje FREND na přítomnost rozsáhlých vodních zdrojů v bezprostřední blízkosti marsovského rovníku. Jeho dostupnost pro výzkum a využití by mohla mít zásadní vliv na realizaci budoucích bezpilotních a pilotovaných misí na Mars.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211215/byly-odhaleny-nove-priciny-proc-se-ztraci-voda-z-marsu-16858045.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mars, vesmír, vědci, voda, planeta, objev