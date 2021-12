„V mnoha oblastech jste naprosto nepolíbená.“ Pekarová Adamová jako expertka na energetiku pobavila

https://cz.sputniknews.com/20211215/v-mnoha-oblastech-jste-naprosto-nepolibena-pekarova-adamova-jako-expertka-na-energetiku-pobavila-16861373.html

Šéfka Poslanecké sněmovny a předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se na sociální síti ve svém příspěvku věnovala zemnímu plynu. Tvrdí, že nová... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Pekarová Adamová ve svém novém příspěvku píše, že chtějí rozšířit zdroje zemního plynu, aby byl bezpečný a levný.Podle jejích slov se bude nová vláda proto snažit získat podíl na terminálu zkapalněného zemního plynu v sousední zemi, aby energetická bezpečnost v České republice už nebyla jen slib, ale fakt.Uživatel Vilda Vilda pokládá předsedkyni TOP 09 důležitou otázku. „Víte vy vůbec, co je to ten zkapalněný zemní plyn? K čemu nám jako bude, když na něj nemáme absolutně vybudovanou infrastrukturu. Zemní plyn a zkapalněný zemní plyn jsou dvě úplně jiné věci,“ napsal.Uživatel Roman Poláček se pustil do upřesňování. „Jenom pro upřesnění. LNG se do EU dováží hlavně z Kataru a dalších zemí Středního východu... Ty zrovna nejsou vzorem demokracie...“ napsal.„Ta dáma neví, o čem mluví. Žvaní nesmysly, aby se zviditelnila,“ nebral si servítky další sledující Josef Rudolf.Program pomoci kvůli energiímEnergie v České republice prudce zdražují, vláda v demisi Andreje Babiše Poslanecké sněmovně poslala návrhy tří zákonů ke zmírnění dopadů růstu cen - o snížení DPH, o obchodování s povolenkami a o podporovaných zdrojích energie. Nová vláda chce však schválit svůj vlastní program pomoci s energiemi.Již v pátek 17. prosince jmenuje prezident Miloš Zeman novou vládu pětikoalice, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN. Na dnešní tiskové konferenci jejích zástupců sdělil šéf poslanců STAN Jan Farský, že příští týden se nová vláda chystá schválit programy pomoci proti dopadům zdražování energií. Zástupci pětikoalice mají již jednat s vedením úřadu práce a ministerstva práce.Co se týče návrhu Babišovy vlády v demisi, pak ta navrhuje převedení asi 17 miliard korun z výnosů emisních povolenek do rozpočtu, peníze se mají využít na případné zmírnění dopadů. Snížení DPH se pak týká další z návrhů. Co se týče novely o podporovaných zdrojích, ta má umožnit kompenzovat domácnostem část regulované ceny elektřiny.Podle Farského schůze řešení nepřináší, přináší jen plošná opatření, která budou nesmírně drahá pro celou společnost, avšak nepomůžou těm, kteří si danou pomoc zaslouží.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

