V Praze začali očkovat malé děti

Ve středu ráno v Praze začali očkovat děti ve věku od 5 do 11 let, píše ČTK. Jedním z prvních center takového očkování byla Fakultní Thomayerova nemocnice... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Vakcíny pro děti, které mají třetinu síly ve srovnání s přípravkem pro dospělé, byly v úterý dodány do nemocnice. Další očkovací centra pro děti otevřou své brány ve čtvrtek, kdy také dostanou očkovací látky.Sulek uvedl, že dopoledne bylo na očkování registrováno asi 40 dětí, a také pojmenoval dobu, kdy se očkování běžně provádí. Další termín bude podle něj příští středu.Ministerstvo zdravotnictví na svém webu vyjmenovalo body očkování dětí v Praze. Jich je celkem sedm a kromě krčské Thomayerovy nemocnice je to také například poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice v Motole nebo očkovací centrum v Kongresovém centru na Vyšehradě.Registrace je otevřena v 39 místech po celé zemi. V některých regionech budou očkování provádět pouze praktičtí lékaři pro děti a dorost. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha si zatím vakcínu objednalo asi 120 z nich.Vakcíny dorazily do Česka v úterý, zatím bylo objednáno 300 tisíc vakcín pro 150 tisíc dětí. V této věkové skupině jich je asi 800 tisíc.Dříve se exministr zdravotnictví Roman Prymula vyslovil proti povinnému a plošnému očkování dětí. V současné době podle něj není dostatečně bezpečná vakcína, která by byla vhodná pro děti do 12 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

