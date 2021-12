https://cz.sputniknews.com/20211215/ve-starem-tunelu-v-dilli-nasli-zahadnou-mistnost-pro-popravy-z-dob-britske-vlady-16865581.html

Ve starém tunelu v Dillí našli záhadnou místnost pro popravy z dob britské vlády

Ve starém tunelu v Dillí našli záhadnou místnost pro popravy z dob britské vlády

Dělníci v Dillí našli náhodně záhadnou místnost pro popravy pod budovou městského shromáždění. Oznámila to místní televizní stanice Pragnews. 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T22:47+0100

2021-12-15T22:47+0100

2021-12-15T22:47+0100

věda a technologie

archeologové

vědci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/16867162_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_8c134d5f4d111683cd4353137ed1fb71.jpg

Místnost našli v tajném tunelu, který byl objeven před několika měsíci pod budovou postavenou v roce 1912 po přenesení z Kalkaty do Nového Dillí, sídla britského místokrále Indie.V letech 1913 až 1926 bylo sídlem Ústředního zákonodárného shromáždění. Jak řekl předseda Zákonodárného shromáždění Nového Dillí Ram Nivas Goel, po roce 1926 ji změnili britské úřady v soudní budovu, kde se konalo soudní řízení s indickými bojovníky za nezávislost.Podle jeho slov byli vězni přiváděni do budovy přes zmíněný tunel z Červené pevnosti, historické citadely Dillí. Vyslovil předpoklad, že odsouzenci mohli být posíláni do místnosti pro popravu po ukončení soudního zasedání.Goel rovněž oznámil, že místnost v tunelu našli náhodou dělníci, kdy uviděli zeď, která se lišila od jiných a zdála se být jakoby dutou. Když ji zbořili, našli neobvyklou místnost. Teď ji prozkoumají archeologové, kteří mají prozkoumat a datovat cihly, dřevo a jiné předměty nalezené v místnosti.Jak uvádí Pragnews, i přesto, že samotná budova je asi 109 let stará, nespadá pod pravomoc Archeologické služby Indie.Poprava ukřižovánímBritští vědci prozkoumali lidské ostatky nalezené v roce 2017 ve vesnici Fenstanton (hrabství Cambridgeshire), a dospěli k závěru, že člověk byl popraven ukřižováním, oznámil deník The Daily Mail.Jde o kostru člověka 170 centimetrů vysokého ve věku 25 až 35 let, do jehož paty byl vražen železný hřeb. Radiokarbonové datování ukázalo, že zemřel v období 130 až 337 n. l., v době římské vlády na území nynější Anglie.Vedle kostry byly nalezeny fragmenty dřevěné konstrukce. Tento nález je podle slov vědců prvním svědectvím ukřižování člověka na území Velké Británie. „V podstatě je to první případ, kdy jsme našli při archeologickém průzkumu věcné důkazy ukřižování člověka,“ řekl vedoucí vykopávek David Ingham.I když je podobná poprava spojována obyčejně s křesťanstvím, archeologové si nemyslí, že by bylo v daném případě nějaké spojení s náboženstvím. Po výzkumu dospěli k závěru, že nevolník byl zavěšen nikoli na kříž, ale na nějakou jinou konstrukci.Tento závěr učinili vědci poté, co nenašli v kostře žádné jiné hřeby. Víc než to: není vyloučeno, že byla dvě prkna: na jedno byl muž přibit, a na druhé přivázán.Podle slov archeologů hřeb v patě měl nejspíše otroka prostě znehybnit, a nikoli udržet jeho váhu. Nepodařilo se zatím zjistit, za co byl člověk popraven.The Daily Mail podotýká, že v Starém Římě byli ukřižováni obyčejně zločinci, nepřátelé státu, piráti, otroci a jiní lidé s nízkým sociálním statusem. Římské zákony také předepisovaly, že když jeden z otroků zabije pána, mají být popraveni všichni otroci tohoto člověka, včetně žen a dětí.Ukřižování bylo hlavním způsobem popravy v Římské říši, dokud nebylo zakázáno za vlády Konstantina Velikého (306 až 337 n. l.).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211213/kate-middletonova-porusila-nekolik-svatebnich-tradic-kralovske-rodiny-jedna-se-tyka-svatebni-noci-16848430.html

https://cz.sputniknews.com/20211212/vedci-objasnili-kdy-na-zemi-dopadl-nicivy-asteroid-ktery-pred-66-miliony-lety-vyhubil-dinosaury-16833288.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologové, vědci