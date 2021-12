https://cz.sputniknews.com/20211215/vitaminova-bomba-vyzkousejte-tento-domaci-sirup-ktery-vam-mozna-v-detstvi-pripravovala-babicka-16857376.html

Vitaminová bomba! Vyzkoušejte tento domácí sirup, který vám možná v dětství připravovala babička

Jak posilujete svůj imunitní systém, zejména v temném ročním období, kdy vás nedostatek slunečního svitu a zima vyčerpávají? Kromě kupovaných vitaminů můžete... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Nápoj pomáhá chránit před infekcemi a rychlou únavou. Všechny složky jsou přírodní a jistě je najdete všechny doma.Potřebujete:Příprava je jednoduchá. Česnek rozdrťte nožem nebo nastrouhejte na jemném struhadle. Přilijte ocet, med a šťávu a důkladně promíchejte. Nechte několik hodin louhovat.Před vypitím sirupu jej můžete přecedit, abyste se zbavili zbytků česneku. Avšak účinky na zdraví jsou větší, pokud jej pijete i se samotnými kousky česneku. Sirup je třeba uchovávat v chladničce a celý připravený objem vypít během 3-5 dnů, přičemž se užívá 1-2 čajové lžičky denně v intervalu 3-4 hodin.Pokud nechcete zkoušet tento sirup, můžeme vám doporučit například rakytník. Ten by se dal označit doslova za „multivitamínovou bombu“ pro imunitu, jelikož jeho plody obsahují více vitamínu C než ty citrusové. Promluvila o tom lékařka dietoložka Irina Rylová.Dodala, že rakytníkový olej se používá také při léčení kožních chorob. Fermenty, které plod obsahuje, iniciují produkci serotoninu a snižují srážení krve. Rakytník přitom ale může vyvolávat alergické reakce, zdůraznila odbornice. Dodala, že by ho neměli konzumovat lidé s ledvinovými a žlučníkovými kameny.Užitečně ovoce v ziměPraktický lékař Timur Asanov, vedoucí polikliniky pro dospělé Vidnovské nemocnice, vysvětlil, které ovoce je zvláště užitečné jíst v zimě. Podle jeho slov je to především avokádo. Toto ovoce je zdravé díky kyselině askorbové, kterou obsahuje. Doporučuje se zejména lidem dlouhodobě nemocným a také těm, kteří mají nízkou tělesnou hmotnost, vysvětlil lékař v rozhovoru pro Radio 1.Kromě toho je v zimě užitečná kdoule, která obsahuje vitamíny B, E a PP, dále vlákninu, pektin, karoten a třísloviny. Asanov zmínil i pomeranč, který posiluje imunitní systém díky obsahu vitamínu P, kyseliny askorbové, karotenu, vápníku a ovocných kyselin. Toto ovoce je také zdravé pro posílení zubů, kostí a nervového systému, čištění jater a normalizaci trávicího ústrojí, píše RT.Banán obsahuje vitamíny B, sacharidy, pektin, karoten, draslík, a granátové jablko obsahuje vitamín C, ovocné kyseliny, fytoncidy. Vitamin C se nachází i v kiwi, proto je rovněž zdravé ho konzumovat v zimě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

