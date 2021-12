Zeman dostal ostrý nůž na krk? Pozadí dohody mezi prezidentem a premiérem

https://cz.sputniknews.com/20211215/zeman-dostal-ostry-nuz-na-krk-pozadi-dohody-mezi-prezidentem-a-premierem-16863199.html

Pan prezident Zeman ustoupil. Nová vláda bude už v pátek. Co stojí za souhlasem? "Lepšolidi" tvrdí, že hlava státu dostala od Fialy nůž na krk. 15.12.2021, Sputnik Česká republika

Fiala přitiskl Zemana ke zdi a na krk mu dal dostatečně ostrý nůž. A tak premiér dosáhl jmenování své nové vlády. Ne, ne. My jsme se nezbláznili. To je fantazie některých novinářů. Tak si vysvětlují, že pan prezident Zeman souhlasil se jmenováním vlády Petra Fialy i s kontroverzním ministrem zahraničí Janem Lipavským.Ale nechme fantazie fantaziemi. Opírejme se o fakta. Prezident Miloš Zeman už tento pátek jmenuje vládu koalice Spolu a STAN s Piráty podle návrhu premiéra Petra Fialy včetně nominanta na ministra zahraničí Jana Lipavského hájící barvy Pirátů. Výhrady prezidenta vůči Lipavskému podle Fialy nicméně trvají.Původně pan prezident chtěl brzdit jmenování vlády kvůli Lipavskému. Jako důvody svého postoje uvedl nedostatečnou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Lipavského a hlavu státu rozdělují také odlišné názory na vztahy k Rusku nebo k Číně, což ale Zeman v oficiálním vyjádření jako příčinu svého nesouhlasu nezmínil.A tak se schylovalo k souboji Hradu a Fialy v Ústavním soudu. Designovaný premiér chtěl žalovat pana prezidenta. Z toho sešlo. Došlo ke kompromisu. Vláda bude. Ale za jakou cenu?Fiala tvrdí, že nešlo o žádnou dohodu, že si pan prezident nekladl žádné podmínky k jmenování vlády pětikoalice. A tomu se dá jen stěží věřit. Tak politika, obzvlášť v naší české kotlině, nefunguje.Média spekulují, že se pan Zeman zalekl kompetenční žaloby. Proč by měl? Nemusel by se ji řídit. Prý Fiala mohl omezit financování Kanceláře prezidenta republiky. To sotva. Europoslanec za ODS Jan Zahradil si myslí, že se premiér a pan premiér dohodli, že diplomatické úlety ministra jsou schopni společně korigovat.A nebo to je taky tak, že si oba pánové řekli, že jim jeden pirát nestojí za rozbroje, že ho budou ignorovat a zahraniční politika se bude dělat někde jinde, než je Černínský palác. A tak, jak řekl klasik "jen ať si tam pindá, na to my jsme zvyklí."O zákulisní dohodě pana Zemana a Petra Fialy Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem."Je nereálné, že prezident Zeman změnil názor na (ne)jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničních věcí zcela bez boje, pouze pod tlakem hrozby tzv. kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, u které nebylo vůbec jasné, jak mohla dopadnout – resp. u které někteří respektovaní ústavní právníci (např. Marek Antoš) pochybují i o tom, zda by se jí Ústavní soud vůbec zabýval, jelikož se v tomto případě nejedná o klasický kompetenční spor (dva či více orgánů státní správy si nárokuji stejnou kompetenci - rozhodovat v téže věci)," říká expert.Ale i přesto, došlo k nějakému obchodu či gentlemanské dohodě? Nebo se pan prezident Zeman vzdal?"Může se velmi pravděpodobně jednat o kombinaci taktiky prezidenta Zemana a jeho určitých dohod s novopečeným premiérem Fialou. Kdy lze na jedné straně zcela jistě očekávat spory v zahraničněpolitickém směřování v určitých záležitostech jak uvnitř vlády, tak i mezi ministrem zahraničí, vládou a prezidentem, kdy Jan Lipavský bude zastávat i v rámci vlády určitou menšinovou pozici a prezentovat ji na mezinárodní scéně, což nutně vyvolá polemiky a spory - Miloš Zeman pak může vystupovat ve smyslu: „Vidíte, já jsem vás varoval…“ a na druhé straně mohl prezident získat určité přísliby premiéra, např. co se týče přesunu české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, což je srdeční, takřka životní, téma Miloše Zemana. Každopádně Petr Fila je, i psychologicky, nyní tím, kdo prezidentovi politicky „dluží“," míní pan Doležal.V tisku se už objevily komentáře, že Fiala vyhrál bitvu, ale válku s Hradem vyhranou nemá. Co na to říkáte? Je to začátek třenic?"Je to především začátek tzv. kohabitace, což je francouzský termín, který vyjadřuje stav, kdy prezident a premiér (vláda) jsou reprezentanty odlišných ideologicko-politických pozic a táborů.V našem případě jde o liberálně-progresivistickou vládu výrazně proevropsky-proatlantického ražení a spíše sociálně-konzervativního prezidenta reprezentujícího v zahraniční politice tzv. orientaci všech azimutů, tj. přátelské vztahy všemi směry, tzn. i na východ, co se týče Ruska a Číny. Čili můžeme očekávat disonance jak v oblasti vetování některých vládních zákonů prezidentem, tak i v oblastech tzv. kontrasignovaných pravomocí, což jsou sdílené pravomoci, kde k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasné a souladné stanovisko prezidenta a premiéra (potažmo vlády).Jde např. o některé personální kompetence, tj. jmenování a odvolávání velvyslanců, jmenování generálů ozbrojených sborů, návrhy na státní vyznamenání apod., tzn. o oblasti, kde Andrej Babiš jako premiér vycházel (s jedinou výjimkou šéfa BIS Koudelky) Miloši Zemanovi vstříc. Nyní bude situace jiná, a to i proto, že na poměrně konsensuálního Petra Fialu,který má s prezidentem solidní vztahy, budou tlačit „jestřábové“ ze zbývajících koaličních stran.Čili ve zbytku prezidentského mandátu Miloše Zemana, do března roku 2023, se rozhodně v tomto směru nebudeme politicky nudit," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

