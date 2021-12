https://cz.sputniknews.com/20211215/zvlastni-sponzorske-dary-stan-podnikatele-hnuti-posilaji-penize-i-pres-kypr-16864792.html

Zvláštní sponzorské dary STAN. Podnikatelé hnutí posílají peníze i přes Kypr

Deník MF Dnes uveřejnil článek, ve kterém se píše, že v posledních dvou měsících se na transparentním účtu hnutí STAN objevily platby nejen od „kyperských“... 15.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-15T12:53+0100

2021-12-15T12:53+0100

2021-12-15T12:53+0100

česko

sponzor

stan

firmy

vít rakušan

Například 7. prosince společnost Nemohol odeslala 100 tisíc korun. Mělo by se jednat o společnost, která zprivatizovala bývalý podnik Potraviny Brno-Boskovice a podle údajů z letošní valné hromady, 66 procent akcií vlastní kyperská společnost Urbania Investments Limited.Podobné částky na účet převádějí i další podnikatelé. Za dva měsíce byla podnikateli odeslána částka převyšující tři miliony korun. Tyto informace dnes uveřejnil deník MF Dnes, který patří do svěřeneckých fondů premiéra v demisi Andreje Babiše.Šéf Starostů Vít Rakušan však nesouhlasí s tím, že by firmy za tyto částky měly něco chtít na oplátku.Následně na dotazy odpověděla i Krejčová. Uvedla, že hnutí při přijímání částek od sponzorů kontroluje, zda se jedná o firmu, která podniká v Česku a není prázdnou schránkou.Podle ní všechny sumy, které se pohybují nad 100 tisíc korun, schvaluje předsednictvo strany.„U některých dárců jsme zaznamenali, že nechtěli poslat dar na kampaň, kterou jsme vedli s Českou pirátskou stranou. To je jedno z možných vysvětlení, proč tito dárci poslali finanční obnos až po volbách,“ vysvětlila Krejčová.Finanční obnos v hodnotě 100 tisíc korun, koncem listopadu odeslala Galerie Přerov, která je majitelem obchodního centra a kterou ovládá firma Prior Obchodní domy, jejímž jednatelem vystupuje Radovan Pilich. Této společnosti patří také firma Zlatá Brána v Prostějově, která také hnutí odesílá finanční dary. Prior Obchodní domy 18. listopadu odeslala hnutí dar ve výši 180 tisíc korun.K celé situaci se vyjádřil i Pilich.Zmiňme, že společnost Prior Obchodní domy ve výroční zprávě za loňský rok uvedla, že neuhrazená ztráta společnosti je ve výši 416 milionů korun.Štědré dary však posílaly i další společnosti, mezi nimiž i Lutesti, založená v roce 2014 společností Euromater, SE. Tato společnost je zastupovaná kyperským občanem Christosem Eliou. Ta odeslala hnutí částku 200 tisíc korun. Firma Lutesti v roce 2016 obdržela dotaci v objemu 4,7 milionu korun ze Státního zemědělského a intervenčního fondu na projekt Výroba obalových materiálů, přepravných beden a palet v Osvětimanech na Zlínsku. V obci, kde podniká Vratislav Mynář.Zmiňme, že v letošním roce Starostové museli vysvětlovat vazby na Kypr a také střet zájmů kandidáta na ministra průmyslu a obchodu. Věslav Michalik musel svoji kandidaturu stáhnout, protože jeho někdejší firma si vzala půjčku přes kyperskou firmu. Mělo se jednat o obnos 117 milionů korun. Michalik se bránil, že vše bylo legální a jeho střet zájmů vyřešil prodejem společností. Na post ministra průmyslu tak usedne nestraník za STAN Jozef Síkela.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

Zprávy

cs_CZ

