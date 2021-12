https://cz.sputniknews.com/20211216/american-thinker-pokud-by-se-rusko-zmocnilo-evropy-bylo-by-to-lepsi-16879668.html

American Thinker: Pokud by se Rusko zmocnilo Evropy, bylo by to lepší

American Thinker: Pokud by se Rusko zmocnilo Evropy, bylo by to lepší

Neustálé diskuze o možné ruské „invazi“ jsou neopodstatněné, ale pokud by k ní došlo, Evropa se stane jen lepší. Takový názor vyjádřil americký politolog... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov bylo vytvoření Severoatlantické aliance (NATO) kvůli konfrontaci se SSSR logickým krokem, ale dodal, že moderní Rusko neusiluje o globální expanzi. Pokud jde o Evropu, ta se postupně ničí politikou multikulturalismu a „cizími hodnotami“, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví.Zároveň zdůraznil, že s bývalou kancléřkou souhlasí například ve Švédsku a ve Francii, kde se dokonce objevily návrhy na vytvoření poloautonomního kvazistátu šaría v rámci země, aby nedošlo k občanské válce.Duke promluvil také o tom, že Rusko se naopak drží „zdravého nacionalismu“ a odmítá „projekty, které společnosti vnucují cizí hodnoty“. Zmínil přitom zejména ustanovení o manželství jakožto svazku muže a ženy, které bylo nedávno zakotveno v ústavě země.Závěrem pak Duke pokračoval slovy o tom, že pokud se Rusko rozhodne „vtrhnout“ do západní Evropy a vnutit tam své hodnoty, pak lidstvo pravděpodobně nic neztratí. Ukrajina navíc nestojí za americkou intervenci, ale tak či onak se ji snaží „zatáhnout“ do NATO.Shrneme-li slova autora, podle něj má aliance v konfrontaci s Ruskem jen málo šancí zvítězit, protože podle jednoho vysoce postaveného polského důstojníka NATO znamená „No Action; Talk Only“ (Žádná akce, pouze řeči).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

