„Bohužel i takové dny někdy jsou.“ Plíšková si kvůli zranění nezahraje na Australian Open

Česká tenisová hvězda Karolína Plíšková nenastoupí v lednovém Australian Open v Melbourne. Informovala o tom na svých účtech na sociálních sítích, kde uvedla... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Oblíbená a úspěšná tenistka má na nějaký čas od svého oblíbeného sportu bohužel pokoj. Důvodem je zranění, které si nedávno přivodila.Plíšková zároveň poznamenala, že ji velmi mrzí, že nemůže odstartovat sezonu a v Austrálii a dodala, že jí tamní fanoušci budou moc chybět.K tomu, co se finalistce letošního Wimbledonu a US Open z roku 2016 stalo, se vyslovil i její manžel a manažer Michal Hrdlička.A zřejmě ani Plíšková nad situací nijak nezoufá a snaží se vše brát stále pozitivně.Zmiňme, že to bude vůbec poprvé od roku 2012, co někdejší světová jednička Plíšková vynechá grandslamový turnaj. Tehdy se totiž nekvalifikovala na US Open.Nicméně, mimo Plíškové se na hlavní soutěži Australian Open představí celkem sedm českých tenistek, mezi které se řadí Barbora Krejčíková, Petra Kvitová, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Pokud jde o dvouhru mužů, v ní nastoupí tenista Jiří Veselý.Karolína PlíškováKarolína Plíšková je profesionální tenistka, která byla v období červenec–září 2017 světovou jedničkou ve dvouhře žen. Má sestru, dvojče Kristýnu. Obě pocházejí z rodiny Radka Plíšky a Martiny Plíškové. Kristýna se tenisu věnuje již od svých čtyř let. S Karolínou v počátečních fázích kariéry obvykle na turnajích hrála čtyřhru. Zajímavé je, že Kristýna hraje levou rukou, kdežto Karolína při hře drží raketu pravou rukou.Pokud jde o její osobní život, jejím partnerem je moderátor Michal Hrdlička. Plíšková a Hrdlička se vzali v roce 2018 v Monaku. Sňatkem sice přijala příjmení Hrdličková, ale rodné příjmení si v rámci pokračování sportovní kariéry ponechala. Seznámili se v roce 2015 v pražském baru Tretter’s, kde tenistky slavily fedcupový triumf. Hrdlička se tehdy v klubu rovněž nacházel a požádal světoznámou tenistku o společnou fotografii a telefonní číslo.Michal Hrdlička už má za sebou vztah s moderátorkou Lucií Borhyovou, který trval dva roky. Mají spolu dceru Lindu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

