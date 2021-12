https://cz.sputniknews.com/20211216/dopravni-nehoda-autobusu-v-bradlecke-lhote-na-miste-je-nekolik-zranenych-16875584.html

V Bradlecké Lhotě se převrátil autobus. Na místě je několik zraněných

V Bradlecké Lhotě se převrátil autobus. Na místě je několik zraněných

Hasiči zasahují v Bradlecké Lhotě na Jičínsku u nehody autobusu, podle prvních informací je na místě několik zraněných, řidiče museli hasiči vyprostit... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Hasiči Libereckého i Královéhradeckého kraje dnes zasahují u dopravní nehody v Bradlecké Lhotě na Semilsku, kde se před polednem převrátil autobus ze silnice do prudkého příkopu. Jednotky Hasičského záchranného sboru provedly protipožární opatření a opatření proti úniku provozních kapalin do potoka.Podle policie autobusem cestovalo asi sedm lidí, ale počet se teprve upřesňuje. Při nehodě utrpělo zranění celkem šest cestujících, uvedl mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev.V jakém stavu je řidič, však zatím stále není jasné. Může ale být nejhůře zraněným, protože je hasiči museli vyprošťovat.Silnice je v tuto chvíli neprůjezdná, podle informací policie by dopravní komplikace v místě měly trvat zhruba do půl třetí odpoledne. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

