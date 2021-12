Evropský parlament přijal usnesení o Ukrajině, ve kterém požaduje sankce proti Rusku

https://cz.sputniknews.com/20211216/evropsky-parlament-prijal-usneseni-o-ukrajine-ve-kterem-pozaduje-sankce-proti-rusku-16881968.html

Zmiňme, že pro usnesení hlasovalo celkem 548 poslanců, proti bylo 69 poslanců a hlasování se zdrželo 54. Předseda schůze přečetl výsledky hlasování v živém vysílání na evropském kanálu. Usnesení Evropského parlamentu sice nejsou závazná, ale členské státy poslancům naslouchají.Evropský parlament ve schváleném usnesení zejména vyzývá vysokého představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella, „aby zajistil informování Rady EU o akcích Ruska“. Rada by navíc měla být připravena rychle se dohodnout na dalších společných krocích, zejména pak na přijetí přísných ekonomických a finančních sankcí, v úzké koordinaci se Spojenými státy americkými, zeměmi NATO a dalšími partnery, stojí v návrhu usnesení. Poslanci také považují za nezbytné, aby EU koordinovala své kroky s Kyjevem.Podle europoslanců by mezi sankce v případě eskalace situace na Ukrajině mělo patřit rozšíření seznamu fyzických osob, které budou podléhat zmrazení veškerého majetku v EU a zákazu cestování. Kromě toho se navrhuje „odpojit Rusko od platebního systému SWIFT, což by mělo za následek vyloučení ruských společností z mezinárodního finančního trhu“. Poslanci rovněž považují za nutné, aby se taková opatření dotkla i „důležitých sektorů ruské ekonomiky“.Dále se v usnesení uvádí, že „prvním okamžitým krokem v případě ruské agrese na Ukrajině by mělo být zrušení cestování a bezvízového styku pro všechny držitele ruských diplomatických pasů, s výjimkou akreditovaných diplomatů“.Poslanci stejně tak opětovně vyzývají EU, aby přijala opatření na snížení závislosti Evropy na ruských energetických zdrojích, aby sezdržela zprovoznění projektu Nord Stream 2 a zavedla celosvětový režim sankcí za korupční trestné činy.Zmiňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily obavy z údajného zintenzivnění „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov však uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což podle něj nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Rusko navíc opakovaně odmítlo obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a ani nemá v úmyslu na nikoho útočit. Výroky o „ruské agresi“ navíc považuje za záminku pro rozmístění další vojenské techniky NATO poblíž ruské hranice. Ministerstvo zahraničí RF již dříve poznamenalo, že výroky Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou směšné i nebezpečné.Sankce a organizace MemorialDodejme, že poslanci Evropského parlamentu také přijali rezoluci vyzývající diplomata EU Josepa Borrella, aby připravil a uvalil sankce proti těm, které v EP považují za „zapojené do útlaku“ v Rusku charitativní organizace Memorial*, která se zabývá posouzenímpolitickýchrepresív SSSR.Pro toto usnesení hlasovalo 569 poslanců, 46 bylo proti a 49 se jichzdrželo hlasování.Dokument také poukazuje na to, že evropští poslanci „odsuzují pokračující stíhání organizace Memorial, stejně jako pokusy o její uzavření z politických důvodů. Poslanci vyzývají k okamžitému stažení všech obvinění proti Memorialu a k umožnění této organizaci vykonávat její důležité funkce“.Generální prokuratura Ruska již dříve oznámila, že zaslala Nejvyššímu soudu Ruské federace administrativní žalobu na likvidaci Memorialu. Podle kontrolního úřadu tato organizace a jeho struktury působí v zemi s porušováním ústavy a dalších zákonů.* Memorial je mezinárodní, historická, vzdělávací, lidskoprávní a charitativní společnost, která je od roku 2014 v registru zahraničních agentů v Rusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

