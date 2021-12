https://cz.sputniknews.com/20211216/foldyna-vysledky-voleb-proporcionalita-zastoupeni-kulha-na-obe-nohy-16879913.html

Foldyna: Výsledky voleb? Proporcionalita zastoupení kulhá na obě nohy



Jak se hnutí vyrovnává s ostrakizací? Sputnik se ptal politiků SPD, bývalého šéfa komise pro kontrolu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Pavla Jelínka a poslance Jaroslava Foldynu.Pane Jelínku, co pro SPD přesně znamená, že nebude mít nadále nikoho, kdo by šéfoval parlamentním komisím?Jelínek: Rozvoj strany jako takové to určitě neovlivní. Jedině snad tak, že SPD bude mít méně možností dávat najevo svůj politický postoj, strategii.Strana každopádně ztrácí možnost ovlivňovat státní instituce, co se týká jejich postojů vůči záležitostem, jimž se tyto úřady věnují. Pokud mě se týká, byl jsem šéfem komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost… Mohli jsme se vyjadřovat k činnosti NÚKIBu. Každá taková iniciativa přispívá ke tvarování řízení chodu společnosti. Účinek iniciativ SPD se tímto snižuje…Dalo by se přiblížit, čemu se taková komise věnuje?Jelínek: Mohu hovořit o té své vedoucí pozici: Komise provádí kontrolní činnost, věnuje pozornost podnětům, které poukazují na případné nesrovnalosti. Podněty mohou vycházet od poslanců… Komise se tím poté zabývá.V naší komisi jsme komunikovali s předsedou vlády ve věci výstavby Úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB); je to jeden z mála úřadů, který stále není vybudován. Pořád se staví. V minulém období byly problémy v tom smyslu, že se k němu vláda stavěla jako k jiným... Zajímavé bylo, jak vláda po vznikajícím úřadu požadovala snižování nákladů, což u budujícího se subjektu vyhlíží dost nesmyslně.Několikrát jsem interpeloval ministerského předsedu. Pokud úřad ještě není, jak mu lze vůbec snižovat rozpočet? Úřad přece tak či onak není na plných počtech… Z pozice komise jsme se snažili podpořit fungování onoho úřadu, naše činnost měla podpořit dobudování. Například doposud nejsou vyřešeny ani prostory, kde bude úřad v budoucnu situován…Kybernetická bezpečnost státu nabývá na významu a na důležitosti. Zejména dnes. Zrovna v naší komisi bylo stále, co dělat, jelikož ve sféře kybernetiky se neustále něco děje a co se týká hrozeb, míra závažnosti s rostoucími technologickými možnostmi vlastně stoupá. Proto se musí hledat stejné sofistikované možnosti reakcí i prevence.Jak moc na vás dal ministerský aparát? Brali na vás ohled?Jelínek: Ministři na naše stanoviska dosti reflektovali. Připomínky směřovaly k několika resortům. Bylo to dokonce na takové úrovni, že jsme si přímo zvali jednotlivé ministry. Brali to vážně. Ve výše popsané věci došlo k docela značným posunům, nemůžu být ale detailnější.Vzhledem k výsledkům voleb SPD by si zasloužila některé funkce v Poslanecké sněmovně. Jelikož nemá teď „spojence“, čelí v podstatě nespravedlivé ostrakizaci. Nevíme, jak homogenně bude postupovat „pětikoalice“. Šéfování komisím se těší mediální sledovanosti. Není teď SPD zatlačena až příliš do defenzivy?Foldyna: Parlamentní komise/ výbory jsou klasickým nástrojem-orgánem v parlamentu… Máme zde třeba rozpočtový výbor, projednává návrh státního rozpočtu České republiky atd.; volební výbor, věnuje zejména mediální a volební problematice… Podobně jsou ošetřeny životní prostředí, zemědělství, sociální věci… Plejáda výborů je poměrně široká. Jsou to standardní mechanismy působící v Parlamentu České republiky (PČR).Pak tu jsou tzv. stálé komise (momentálně 14 komisí, pozn. aut.), jsou to komise pro kontrolu jednotlivých systémů tohoto státu, viz komise pro Bezpečnostní a informační službu, komise pro policii aj. Tyto komise kontrolují činnost jednotlivých systémů, které stát má. Jsou i stálé komise při mezinárodních organizacích viz Stálá komise při OBSE… Souhlasím s tím, že vzhledem k volebnímu výsledku SPD není správné, že tato strana nemá funkce ve Sněmovně.SPD by mělo být proporčně zastoupeno, což teď „selhalo“ s ohledem na nerespektování volebního výsledku SPD…Foldyna: Ano, mělo by to být podle výsledků voleb, ale proporcionalita zastoupení občas kulhá na obě nohy, jak je vidět… Koalice si snaží zachovat většinu. Ono na druhou stranu, vedení výboru je stejně jenom jeden hlas. Ale když už to tu máme, mělo by to být spravedlivé. Pan kolega Rozner již není členem parlamentu, což je také důvod, proč konkrétně on je vystřídán ve vedení komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu…Vyvíjí nicméně SPD nějakou aktivitu, aby se domohla spravedlivější „distribuce“ funkcí v parlamentu, resp. ve svůj zasloužený a volbami opodstatněný prospěch? Nebo to nemůže do příštích voleb už ovlivnit?Foldyna: Takto – pokus o zachování proporce jasně existuje, to zas nemohu popřít. Prostor, co jsme do zapojení do práce komisí dostali, ten nám byl dán. Jenže úzce se sleduje to, kdo je ve vedení komisí, což my teď nejsme. Jinými slovy SPD jako strana není z procesu nějakým zásadním způsobem vyřazena, ale na pozici šéfů komisí své lidi nemáme.Jak je to ale se stálými delegacemi?Foldyna: Myslíte třeba při OBSE či při Radě NATO? Tam bychom poslance SPD hledali marně. Nemáme své zástupce v orgánech mezinárodních organizací viz výše. V nich jde o politická rozhodnutí než o vyjádření proporcionality.Oběma respondentům přejeme pěkné Vánoce a velmi děkujeme za vyjádření.

