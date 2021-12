https://cz.sputniknews.com/20211216/heger-slovensko-prosadilo-zacleneni-ukrajiny-a-dvou-dalsich-zemi-do-evropskeho-jednotneho-trhu-16878602.html

Heger: Slovensko prosadilo začlenění Ukrajiny a dvou dalších zemí do evropského jednotného trhu

Předseda vlády SR Eduard Heger dnes prohlásil, že slovenská diplomacie přispěla k tomu, aby do závěru summitu Východního partnerství byla zařazena zmínka o...

Na summitu Východního partnerství, který se konal v Bruselu, členové Evropské unie vyjádřili svou podporu ekonomickým a sociálním reformám v Moldavsku, Gruzii a na Ukrajině. Kromě toho byla do závěru summitu zařazena i zmínka o tom, že tyto východoevropské státy budou v budoucnu přijaty do evropského jednotného trhu, což je podle slovenského premiéra Hegera především zásluhou Slovenské republiky.Kromě toho Heger zdůraznil, že na letošním summitu byly přijaty nejambicióznější závěry za celou dobu konání summitů Východního partnerství. Slovenský politik uvedl, že všechny členské státy Evropské unie mají zájem o to, aby v dotyčných zemích i nadále probíhaly reformy, které by přispěly k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a ke stabilitě v tomto regionu.Setkání s TichanovskouDříve premiér Slovenska Eduard Heger informoval o své schůzce s běloruskou opoziční političkou Světlanou Tichanovskou. Heger vyjádřil lítost nad osobní tragédií, kterou dotyčná prožívá. Jedná se totiž o rozsudek, který dříve dostal její manžel Sergej Tichanovský. Připomeňme, že ho běloruský soud odsoudil na 18 let vězení.Heger také podotkl, že Slovenská republika neuznává zmanipulované volby v Bělorusku a podporuje snahu o změnu režimu v Bělorusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

