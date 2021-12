K čemu bude ministr pro evropské záležitosti? Mikuláš Bek odůvodnil vznik své příští funkce

https://cz.sputniknews.com/20211216/k-cemu-bude-ministr-pro-evropske-zalezitosti-mikulas-bek-oduvodnil-vznik-sve-pristi-funkce-16873185.html

Ve druhé polovině příštího roku se Česká republika podruhé ve své historii ujme předsednictví v Radě Evropské unie, poprvé Česko předsedalo EU od ledna do června 2009. Vedení pětikoalice se rozhodlo ke zřízení nové funkce ve vládě, a sice ministra pro evropské záležitosti, který má zodpovídat za přípravu České republiky k jejímu předsednictví v EU. Kandidátem na tento post je senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který poskytl rozhovor České televizi, v němž vysvětlil význam své budoucí funkce a odmítl předpoklady, že by její zřízení mohlo vést k výrazným finančním výdajům.Mikuláš Bek během svého rozhovoru poznamenal, že v poslední době ministerstvo zahraničních věcí přestalo plnit velkou část svých funkcí, o které se nyní bezprostředně stará úřad vlády, což je jedním z důvodů, proč zřízení funkce ministra pro evropské záležitosti má velký význam v předvečer českého předsednictví v EU. Bek mimo jiné podotkl, že na rozdíl od činnosti zahraničního resortu, která je především zaměřená na vnější vztahy, evropské politiky se dotýkají každodenního života českých občanů.Dopad na financeZřízení nových funkcí v budoucím kabinetu se setkalo s určitou kritikou ze strany opozičních stran, a to kvůli rozporu s deklarovaným cílem pětikoalice ohledně snížení státních nákladů. Mikuláš Bek s tímto názorem nesouhlasil a podotkl, že zvýšení počtu ministrů automaticky neznamená negativní dopad na státní kasu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

