„Míra trapnosti byla právě završena.“ Rakušan zopakoval scénu z vánočního dojáku

Zatímco hnutí STAN otřásá kyperský skandál, jeho předseda Vít Rakušan posílá občanům kýčovitý vánoční vzkaz. Lidé však po něm chtějí znát odpovědi. 16.12.2021, Sputnik Česká republika

„Milí přátelé, mám pro vás i letos krátký vzkaz ke konci roku. Veselé Vánoce!“ napsal Rakušan na Twitteru a rozmístil video, na kterém stojí s cedulemi, na nichž je umístěn tento vzkaz.„Při troše štěstí do jednoho roku budeme na tohle už jen vzpomínat,“ stálo na cedulích Rakušana. Na další ceduli rozmístil obrázky akvárka s rybičkou, nejspíše odkazuje na otravu Bečvy, čapí hnízdo, rostoucí ceny, roušky a koronavirus. Nechyběly ani vlajky Ruska a Číny.Dále slibuje, že ačkoli to bude těžké, společně výzvy, které před námi stojí, zvládneme. „I kdybych na konci měl vypadat takhle…,“ a následně ukázal fotografii starce. „Veselé Vánoce!“ zakončil své vánoční poselství.Jinými slovy, Rakušan okopíroval a mírně upravil známou scénu z populárního vánočního filmu Láska nebeská, kde Andrew Lincoln vyznává svou lásku Keire Knightley. Uživatele však tímto počinem příliš nenadchl.Některým se ale přáníčko líbilo.Připomeňme, že MF Dnes zveřejnila informace o tom, že někteří sponzoři STANu, kteří začali po volbách posílat hnutí peníze, jsou napojeni na kyperské firmy. Tento středomořský stát patří mezi nechvalně proslulé daňové ráje. V hnutí se ovšem dušují, že sponzoři nemají očekávat od STAN žádnou vstřícnost za své dary.V krátké době se již jedná o druhou zmínku Starostů a nezávislých ve spojitosti s kyperskými firmami. Dříve se kandidatury na ministra průmyslu a obchodu vzdal Věslav Michalik, a to poté, co vyšlo najevo, že si jeho někdejší firma půjčila peníze od neprůhledné společnosti na Kypru.Podle MF Dnes existuje spojení mezi firmami, které nyní posílají hnutí STAN peníze, a Michalikem.Poslední odhalení o propojení hnutí STAN s daňovým rájem na Kypru přišlo poté, co se začalo mluvit o možné kandidatuře Rakušana na prezidentský úřad.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

