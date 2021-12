https://cz.sputniknews.com/20211216/nato-poskytlo-ukrajinske-armade-zimni-obleceni-16875467.html

NATO poskytlo ukrajinské armádě zimní oblečení

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg jednal v Bruselu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Aliance podle něj zajistila dodávky různých druhů... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

„Vítám pomoc, kterou NATO a spojenci NATO poskytují prostřednictvím tréninků, cvičení a poradenství, a skutečnost, že spojenci NATO poskytují různé typy vybavení. Někdy se to děje prostřednictvím agentury NATO a někdy je vybavení poskytnuto na dvoustranném základě. Nejdůležitější je, aby Ukrajina obdržela toto vybavení, které je důležité pro posílení výkonu a schopností ukrajinských ozbrojených sil,“ řekl Stoltenberg.Dodal, že agentura NATO pro podporu a zásobování (NSPA) pomohla zjednodušit pořizování různých druhů vybavení pro Ukrajinu, jako jsou například protidronové systémy, zimní oblečení a mnoho dalších druhů vybavení, které jsou důležité pro ukrajinské ozbrojené síly.Stoltenberg zdůraznil, že vidí velký potenciál pro spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a NATO.V NATO se chystají potvrdit právo Ukrajiny na vstup do AlianceGenerální tajemník NATO Jens Stoltenberg sdělil, že doufá, že nová strategická koncepce potvrdí závažnost takových partnerů jako Ukrajina a jejich právo na vstup do Aliance.„Připravujeme dnes novou strategickou koncepci. Doufám, že v této nové strategii bude zakotvena závažnost takových cenných partnerů jako Ukrajina, a také právo třetích zemí na zvolení vlastní cesty,“ řekl v odpovědi na otázku, jestli bude přihlédnuto k přání Ukrajiny ohledně vstupu do NATO v nové strategické koncepci Aliance, která má být schválena na letním summitu v Madridu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

