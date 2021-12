https://cz.sputniknews.com/20211216/rusko-navrhlo-zapadu-zakotveni-bezpecnostnich-zaruk-ve-dvou-dokumentech-16877075.html

Rusko navrhlo Západu zakotvení bezpečnostních záruk ve dvou dokumentech

Rusko navrhlo Západu zakotvení bezpečnostních záruk ve dvou dokumentech

Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov seznámil poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Jake Sullivana s tezí o připravenosti Ruska zahájit neodkladná... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

svět

nato

rusko

vstup do nato

Peskov přitom neuvedl konkrétní dokumenty, které předal Ušakov, a pouze poznamenal, že jde o návrh smlouvy a návrh dohody.Postup NATO na východMZV RF dříve oznámilo, že je nutno se oficiálně distancovat od rozhodnutí Bukurešťského summitu NATO z roku 2008 o tom, že Ukrajina a Gruzie se stanou členy NATO, jelikož to odporuje závazkům lídrů všech účastnických států OBSE neupevňovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných“.Ruský prezident Vladimir Putin dříve promluvil o nutnosti zahájit neodkladně jednání s cílem vypracování jasných mezinárodně právních dohod, které by vyloučily další postup NATO na východ a rozmístění zbraní v sousedních státech, především na Ukrajině, které ohrožují Rusko. Ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba prohlásil, že nikdo nesmí řešit otázku perspektiv členství jeho země v EU a NATO kromě ukrajinského lidu a samotných těchto sdružení.Nejvyšší rada Ukrajiny opravila v prosinci roku 2014 dva zákony a vzdala se mimo blokového statusu země. V únoru roku 2019 schválil ukrajinský parlament novely ústavy, v nichž zakotvily linie země na členství v EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, který dostal status partnera NATO s rozšířenými možnostmi. Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen dříve prohlásil, že pro zapojení do aliance bude muset Ukrajina dosáhnout řady kritérií, na jejichž realizaci bude potřebovat více času.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

