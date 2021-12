https://cz.sputniknews.com/20211216/skodovku-cekaji-dlouhe-prazdniny-po-letosnim-propadu-ve-vyrobe-se-linky-rozjedou-az-10-ledna-16877646.html

Škodovku čekají dlouhé prázdniny. Po letošním propadu ve výrobě se linky rozjedou až 10. ledna

Po vánočních svátcích se výroba v mladoboleslavské automobilce Škoda Auta obnoví až v pondělí 10. ledna. Oznámil to týdeník Škodovácký odborář. Jako důvod pro... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Montáže v novém roce začnou pondělím 10. ledna. Nicméně některé provozy, které musí zajistit karoserie do výroby, začnou nabíhat již noční směnou z neděle na pondělí 10. ledna. Dříve se rozjedou i některé provozy lisoven. Provozy komponent začnou fungovat již první týden příštího roku.Vedení automobilky podepsalo s odbory novou kolektivní smlouvu pro příští rok. Předmětem byly sociální náklady a roční pracovní doba. Dohoda bude platit do konce příštího roku. Část, která se týká atypických směnných systémů, bude platit dva roky. Na jaře bude firma také jednat o růstu mezd. Naposledy se o nich jednalo v roce 2020.Během letošního roku musela mladoboleslavská automobilka několikrát výrazně omezit či zcela zastavit svou výrobu, a to kvůli nedostatku čipů. Firma proto očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí až o 250 tisíc méně vozů.Kvůli zastavení výroby ušly firmě tržby v řádu desítek miliard korun. Celkově tak od začátku pandemie v Česku, která vypukla loni v březnu, musela mladoboleslavská automobilka snížit fixní náklady o téměř třináct miliard korun. Přesto Škoda Auto mezi lednem a zářím téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur (zhruba 23 miliard korun) z loňských 469 milionů eur.Loni Škoda Auto celosvětově vyrobila přes milion aut. V České republice provozuje tři výrobní závody.Konkurenční automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít tradiční vánoční volno v délce jeden týden. Poslední letošní výrobní směna začne odpoledne 23. prosince a v novém roce se linky rozjedou v pondělí 3. ledna.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

