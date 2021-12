https://cz.sputniknews.com/20211216/slovenska-policie-zadrzela-roberta-fica-16881595.html

„Je to teror a fašismus.“ Slovenská policie zadržela Roberta Fica

„Je to teror a fašismus.“ Slovenská policie zadržela Roberta Fica

Šéfa slovenské opoziční strany Směr-SD Roberta Fica ve čtvrtek zadržela policie. Stalo se tak před tím, než měl začít protestní průvod na Tyršově nábřeží v... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Šéf Směru Robert Fico včera prohlásil, že 16. prosince v 19:00 hodin se v Bratislavě bude konat již dříve slíbený protivládní protest, a to v podobě průvodu aut, který bývalý premiér označil za smuteční průvod. Podle slov bývalého slovenského premiéra občané by mohli prostřednictvím této akce vyjádřit svůj nesouhlas s politikou současné vlády.Fico byl ovšem na začátku tohoto protivládního protestu zadržen policií kvůli porušení zákazu shromáždění, který platí na Slovensku v souvislosti s nedávno vyhlášeným nouzovým stavem.„Předsedu strany Roberta Fica právě odvedli na policejní oddělení na Lermontově ulici, aby zastavili dnešní rozloučení s demokracií a vyjádření nesouhlasu s politikou vlády a její mluvčí prezidentky Čaputové,“ napsala strana na sociální síti. „Takto vypadá demokracie v přímém přenose. Chtěli jsme udělat klidný protest po Bratislavě a podívejte se na tohle,” řekl při zadržení Fico.Veřejná shromáždění jsou během nouzového stavu zakázána. Policie proto tento týden zadržela i záchranáře, kteří přišli protestovat před parlamentem.Místopředseda Směru Juraj Blanár ovšem prohlásil, že protest se uskuteční i bez Fica. „Tohle nás nezastaví,” uvedl s tím, že strana bude v protestu pokračovat a dokončí to, co má připraveno, aniž by porušovala pravidla.„Nezastaví to ani nás, ani běžné lidi, kteří nesouhlasí s tím, co se na Slovensku děje,” řekl na briefingu Blanár.Poslanec Směru Ľuboš Blaha označil zásah za brutální a přirovnal ho k zákroku „gestapáků”. „Je to teror a fašismus,” zdůraznil poslanec Směru Ľuboš Blaha.Je přesvědčen, že Fico neudělal nic špatného a protizákonného. Podle záměru měl být protestní průvod odpovědí na politiku vládní koalice a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, které Fico opakovaně vytkl zmaření referenda a odmítnutí možnosti vyhlásil předčasné parlamentní volby. Dalším bodem kritiky vůči vládě a prezidentce bylo i rozdělení společnosti na očkované a neočkované a diskriminace těch, kteří odmítli vakcinaci. Podle Ficova názoru Čaputová projevuje servilitu nejen vůči současné vládě, ale i vůči zahraničním aktérům a cizím zájmům.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

