Smuteční průvod s hudbou a rozloučení s demokracií na Slovensku. Fico avizoval svérázný protest

Pandemická opatření včetně zákazu shromažďování velkého počtu osob se nestane překážkou pro uspořádání hromadných protestů ze strany slovenské opozice. Šéf Směru Robert Fico prohlásil, že 16. prosince v 19:00 hodin se v Bratislavě bude konat již dříve slíbený protivládní protest, a to v podobě průvodu aut, který bývalý premiér označil za smuteční průvod.Dále Robert Fico podrobně vysvětlil, jakým směrem se bude pohybovat tzv. smutečný průvod a zdůraznil, že protest bude v souladu se všemi kritérii akcí tohoto druhu, a to včetně smuteční hudby. Podle záměru má být protestní průvod odpovědí na politiku vládní koalice a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, které Fico opakovaně vytkl zmaření referenda a odmítnutí možnosti vyhlásil předčasné parlamentní volby. Dalším bodem kritiky vůči vládě a prezidentce bylo i rozdělení společnosti na očkované a neočkované a diskriminace těch, kteří odmítli vakcinaci. Podle Ficova názoru Čaputová projevuje servilitu nejen vůči současné vládě, ale i vůči zahraničním aktérům a cizím zájmům.Důvěryhodnost slovenských politikůNa konci minulého týdne byly zveřejněny výsledky průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza, který byl realizován od 16. do 23. listopadu. Tématem daného průzkumu byla míra důvěry vůči jednotlivým slovenským politikům. Nejdůvěryhodnějším politikem na Slovensku pořád zůstává prezidentka Zuzana Čaputová. Podle průzkumu jí důvěřuje 52 procent respondentů, naopak 47 procent jí nedůvěřuje.Druhým nejdůvěryhodnějším politikem je šéf mimoparlamentního hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini, kterému důvěřuje 41 procent, ale nevěří mu 57 procent účastníků průzkumu. Třetí příčku na žebříčku důvěryhodnosti politiků obsadil předseda opozičního Směru-SD Robert Fico. Ten si vysloužil důvěru 29 procent respondentů, ale rovněž nedůvěru 69 procent.Velmi podobně je na tom i premiér Slovenské republiky Eduard Heger, kterému věří 28 procent, ale nevěří 70 procent účastníků průzkumu. Předseda SaS a ministr hospodářství Richard Sulík má důvěru 27 procent lidí, ale nedůvěru 72 procent. A jak skončil předseda Národní rady SR? Boris Kollár přesvědčil 24 procent a nepřesvědčil 75 procent respondentů. Ještě o něco hůře je na tom předseda SNS Andrej Danko, tomu důvěřuje 21 procent a nedůvěřuje 75 procent lidí.Vicepremiérka Veronika Remišová si vysloužila důvěru jen u 18 procent lidí, nedůvěřuje jí až 79 procent respondentů. Na předposlední příčce se ocitl slovenský ministr financí Igor Matovič se 14procentní důvěrou lidí, ale až 86 procent respondentů mu nedůvěřuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

