https://cz.sputniknews.com/20211216/spacakova-revoluce-na-ceskem-rozhlase-novinari-se-bouri-kvuli-jmenovani-nove-sefky-zpravodajstvi-16882478.html

Spacáková revoluce na Českém rozhlase? Novináři se bouří kvůli jmenování nové šéfky zpravodajství

Spacáková revoluce na Českém rozhlase? Novináři se bouří kvůli jmenování nové šéfky zpravodajství

Nezávislost a objektivita Českého rozhlasu je ohrožena. Tvrdí to několik stovek novinářů veřejnoprávního média, kteří se v otevřeném dopise postavili proti... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-16T21:32+0100

2021-12-16T21:32+0100

2021-12-16T21:32+0100

česko

média

česká republika

český rozhlas

marek výborný

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/15/12829823_0:0:2541:1430_1920x0_80_0_0_0b92bf50b22eddfa2aac194ce38309c5.jpg

Novináři v otevřeném dopise žádají generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, aby Obzinovou nejmenoval. Jsou přesvědčení, že „v sázce je nezávislost, vyváženost a objektivita Českého rozhlasu“. Podle jejich slov je středeční rozhodnutí vyměnit ředitele zpravodajství překvapilo.Vadí jim především její postoje k migrační krizi v roce 2015 i její redakční politika během prezidentských voleb v Česku v roce 2013. V té době Obzinová vedla zpravodajství a publicistiku na TV Prima.Během prezidentských voleb Prima měla na přání majitele stranit Miloši Zemanovi. Dokládají to svědectvím tehdejšího člena redakce zpravodajství Primy Tomáše Drahoňovského.Podle novinářů mediální manažer, „který takto flagrantně porušuje základní novinářské principy vyváženosti a nestrannosti, by měl být automaticky diskvalifikován pro práci ve veřejnoprávním médiu“. Generálního ředitele vyzvali, aby si své kádrové rozhodnutí ještě rozmyslel.Mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna potvrdil, že se Zavoral s dopisem seznámil a vyjádří se k němu začátkem příštího týdne. Podle šéfeditora zpravodajství ČRo Jana Dražana, který je pod podpisem podepsaný jako první, by se měl generální ředitel sejít se zaměstnanci v úterý a odpovědět na jejich otázky.Šéfeditor ovšem nemá žádné informace o tom, že by se v redakci schylovalo k hromadným odchodům. Nicméně podepsaní novináři se již začali měnit profilové fotky na sociálních sítích a používají hashtag #nebudemezticha.Změní se kvůli Obzinové legislativa?Sama Obzinová dění kolem svého jmenování komentovat odmítla, neboť zatím žádnou funkci neobsadila. Tvrzení moderátora Tomáše Drahoňovského o vyhrůžkách ale odmítá.K situaci se vyjádřila i politička a novinářka Jana Bobošíková. I ona čelila podobnému odporu novinářského kolektivu, když na přelomu let 2000 a 2001 zastávala post šéfky zpravodajství v České televizi. Do povědomí veřejnosti se krize dostala jako „spacáková revoluce“.Obzinovou v čele zpravodajství Českého rozhlasu odmítají i někteří čeští politici. Mezi nimi je i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.Za tento svůj příspěvek ovšem sklidila kritiku za nátlak na média. Není ovšem jediná z politiků, komu se Obzinová nezamlouvá. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a zároveň místopředseda Sněmovny Marek Výborný chce věc dokonce řešit zvláštní legislativou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211216/rusko-navrhlo-zapadu-zakotveni-bezpecnostnich-zaruk-ve-dvou-dokumentech-16877075.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

média, česká republika, český rozhlas, marek výborný, markéta pekarová adamová