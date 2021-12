https://cz.sputniknews.com/20211216/staci-par-vystoupeni-a-mame-na-krku-vyhlaseni-valky-tema-jmenovani-lipavskeho-zabralo-16871186.html

„Stačí pár vystoupení a máme na krku vyhlášení války.“ Téma jmenování Lipavského zabralo

„Stačí pár vystoupení a máme na krku vyhlášení války.“ Téma jmenování Lipavského zabralo

Zpráva o tom, že prezident Miloš Zeman vyhoví návrhu designovaného premiéra Petra Fialy a jmenuje kontroverzního nominanta na post ministra zahraničí Jana... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-16T00:05+0100

2021-12-16T00:05+0100

2021-12-16T00:05+0100

česko

kritika

ministerstvo zahraničních věcí

ministr

jan lipavský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/16871610_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ab60ea2736b85a3b0916fe427b8086c1.jpg

„Jan Lipavský (Piráti), jakožto diplomatický amatér, má zastávat jednu z nejdůležitějších funkcí ve vládě. Jeho vlažný vztah k Izraeli a odmítavý postoj k V4 (visegrádské čtyřce) jsou trnem v oku nejen prezidentovi, ale také nám dělají vrásky na čele,“ napsali.Připomíná se, že hlava českého státu v pátek jmenuje vládu, a to navzdory výhradám vůči Janu Lipavskému, který byl nominován na ministra zahraničí. Poznamenává se, že za svými obavami si údajně stojí, pouze nechce zatěžovat novou vládu ústavním sporem.„Názory na to, co skutečně stojí za náhlou změnou prezidentova rozhodnutí se však různí. Aktuálně nese veškerou odpovědnost za novou vládu Petr Fiala,“ podotýká se ve statusu.Co na to sledující? Někteří lidé prostě nerozumí kroku designovaného premiéra.„Že tomu Fialovi není za tohoto blba stydno. To nepochopím,“ uvedl Oldřich Vojta.Další lidé přišli s ještě méně lichotivými poznámkami.Podle názoru Josefa Vysloužila v případě Lipavského se jedná o „čisté zlo“.Někteří čtenáři věští to nejhorší do budoucna.„Je to truc Pirátů. Tahle volba nás bude stát hodně. Nevyzrálý a nezkušený milovník skopčáků,“ zareagovala Vlasta Voříšková.„Bude to největší průser týhle vlády tenhle člověk,” napsal uživatel s nickem Pavlus Pavlus.Sarkasmus jiných nemá meze.„Na to, aby kýval na všechno ANO, mu stačí základka,“ uvedl Milan Bilcik.„Myslím si, že tento houpací kůň do té celé sestavy dřevěných figurín dobře zapadne,“ napsal Ctirad Pravda.„Nic se nestane a jen vyvolá válku s Čínou a Ruskem, “ souhlasila Helena Sekanina.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, ministerstvo zahraničních věcí, ministr, jan lipavský