V ČR přibylo ve středu 11625 případů koronoviru, což je po měsíci nejméně během všedního dne

V ČR přibylo ve středu 11625 případů koronoviru, což je po měsíci nejméně během všedního dne

Ve středu zjistily české laboratoře 11 625 případů koronaviru, což je od 15. listopadu nejmenší denní nárůst ve všední den a pokles přibližně o 4 500 případů... 16.12.2021

Klesá také incidenční číslo. Během uplynulého týdne připadlo na 100 000 obyvatel 748 nakažených. Reprodukční číslo je ve středu stejné jako v úterý, to znamená 0,84.V nemocnicích se ve středu s koronavirem nacházelo 5 646 pacientů. Podle dostupných údajů je to nejméně hospitalizovaných od 21. listopadu, ale při aktualizaci může být počet vyšší. V těžkém stavu je 942 lidí.V ČR dosud zemřelo s covidem 34 923 lidí. Od 2. poloviny listopadu denní počty úmrtí většinou přesahují stovku. Ve středu podle dostupných údajů zemřelo 45 lidí.Ve všech českých krajích se snížilo incidenční číslo. Nejvyšší je na Vysočině, kde na 100 000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 936 nakažených. Relativně nejlépe je na tom dlouhodobě Karlovarský kraj, kde na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 385 případů koronaviru.Během středy laboratoře provedly přibližně 93 000 testů, což je asi o 19 000 méně než před týdnem. Pozitivita klesla u všech třech typů testů. V případě nejčastějších preventivních testů tvoří 6,11 procenta, zatímco před týdnem to bylo téměř sedm procent. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesl podíl pozitivních o více než čtyři procenta, a to na 29,08 procenta.U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé kvůli kontaktu s nakaženým, potvrdily testy nákazu u 13,08 procenta lidí, zatímco před týdnem to bylo více než 14 procent.Další případ nákazy variantou omikron odhalila PCR testem Fakultní nemocnice Brno u místního obyvatele. Je to osmý případ v kraji a desátý celkově v ČR. Podezření na další dva případy mají hygienici v Královéhradeckém kraji, čekají na výsledky sekvenace vzorků. Variantu omikron zařadila Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti mezi znepokojivé typy koronaviru.Členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala ve středu upozornili na to, že se nakažlivější varianta omikron v Česku šíří a skutečných případů je mnohem více. Podle nich je nutné prodloužit nouzový stav, maximálně urychlit podávání třetích dávek vakcíny, testovat dvakrát týdně ve školách i firmách, a to i očkované lidi.Během středy se nechalo očkovat 89 372 lidí, což je asi o 5 400 méně než před týdnem. Více než 71 000 lidí si přišlo pro třetí posilující dávku. Naopak první dávku dostalo 5 765 zájemců. Od loňského prosince podali zdravotníci v ČR téměř 14,7 milionu dávek vakcíny. Ukončené očkování má 6,53 milionu lidí.Celkově od loňského března odhalily laboratoře v České republice 2 378 728 případů covidu-19, z nákazy se již vyléčilo více než 2,1 milionu lidí.

2021

