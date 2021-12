https://cz.sputniknews.com/20211216/vedci-predpovedeli-rozpad-ledovce-soudneho-dne-za-pet-let-16873961.html

Vědci předpověděli rozpad ledovce soudného dne za pět let

Vědci z Oregonské státní univerzity zjistili, že ledovec Thwaites, který se nachází v západní Antarktidě, by se mohl v blízké budoucnosti stát nestabilní a do... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Předpokládá se, že úplné zhroucení ledovce soudného dne by mohlo vést k nebezpečnému vzestupu globální hladiny moří o 0,6 metru. Vědci svá zjištění prezentovali na konferenci Americké geofyzikální společnosti. Výzkum provedlo deset vědců z univerzit v Oregonu, Michiganu, Pensylvánii, Coloradu, Manitobě, Aljašce, Skotsku a Walesu.Odborníci prozkoumali tu část ledovce Thwaites, která částečně spočívá na mořském dně, tedy šelf. Východní ledový šelf (TEIS) podepírá jednu třetinu samotného ledovce Thwaites a jeho zhroucení způsobí, že se pevnina sesune do moře a v důsledku toho se zvýší podnět ke zvýšení hladiny moře o 25 procent. Nedávné studie ukázaly, že šelfová část se stále slaběji drží za dno mělčiny.Radarové snímky získané z družice Sentinel-1 ukázaly šíření trhlin z pevninské části do středu ledového šelfu rychlostí až dva kilometry za rok. Nové údaje ze satelitů, pozemních radarů a měření GPS ukazují, že pokud se tyto trhliny protnou s trhlinami nacházejícími se na úpatí ledovce v místě, kde se dotýká mořského dna, pak se TEIS v krátké době – během pouhých pěti let – zhroutí. Podle závěrů autorů práce se katastrofický proces stane ve velmi blízké budoucnosti nezvratným.Ledovec Thwaites je nazýván ledovcem soudného dne, protože je to nejrychleji se pohybující a nejnestálejší ledovec v Antarktidě a již nyní přispívá ke čtyřprocentnímu vzestupu hladiny moří. Předpokládá se, že zvýšení teploty vod obklopujících Antarktidu v důsledku globálního oteplování může vést nejen k úplnému zhroucení ledovce do jižního oceánu, ale také destabilizovat mnoho dalších ledovců.V květnu letošního roku vědci oznámili, že se v Antarktidě odlomil největší ledovec na světěPodle jejích údajů byl ledovec asi 170 km dlouhý a 25 km široký, to znamená o něco větší než ostrov Mallorca.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

